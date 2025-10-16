16 OCTTHURSDAY2025 5:10:37 PM
खराब हो सकता है दिमाग! कमजोर होगी नसें... कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती?

  • Edited By Priya Yadav,
  Updated: 16 Oct, 2025 04:29 PM
खराब हो सकता है दिमाग! कमजोर होगी नसें... कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती?

नारी डेस्क: आज के दौर में मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक, मोबाइल हमारे साथ रहता है। लेकिन अगर आप भी रात में मोबाइल चार्ज पर लगाकर तकिए के नीचे रखते हैं, तो सावधान हो जाइए! यह छोटी-सी गलती किसी बड़े हादसे को जन्म दे सकती है। आइए जानते हैं एक्सपर्ट की राय

तकिए के नीचे मोबाइल रखकर सोना क्यों है खतरनाक?

मोबाइल को तकिए के पास या शरीर के नजदीक रखकर सोना बेहद खतरनाक हो सकता है। मोबाइल से निकलने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स (Radiation) नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। इसके कारण  दिमाग को आराम नहीं मिल पाता, नींद अधूरी रह जाती है,  और धीरे-धीरे  थकान, चिड़चिड़ापन और स्ट्रेस जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं।

चार्जिंग के दौरान बढ़ जाता है खतरा

कई लोग मोबाइल को चार्जिंग में लगाकर ही सो जाते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसा करना बहुत बड़ा जोखिम है। जब फोन लंबे समय तक चार्ज में रहता है, तो  ओवर हीटिंग की संभावना बढ़ जाती है। इससे बैटरी ब्लास्ट हो सकता है,  फोन में शॉर्ट सर्किट हो सकता है,  और कई बार तकिया या बिस्तर में आग लगने तक के मामले सामने आ चुके हैं।

क्या मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन से होता है ब्रेन कैंसर?

इस पर एक्सपर्ट शिवम दुबे ने साफ कहा कि “मोबाइल फोन से ब्रेन कैंसर नहीं होता।” यह एक गलत धारणा (myth) है, जिसे लोगों में डर फैलाने के लिए प्रचारित किया जाता है। हालांकि, यह जरूर सच है कि मोबाइल से निकलने वाली **रेडिएशन नींद और मानसिक स्वास्थ्य** को प्रभावित कर सकती है।

तकिए के नीचे मोबाइल रखने से हो सकता है ब्लास्ट

सोते समय मोबाइल तकिए के नीचे रखने से हीट बाहर नहीं निकल पाती, जिससे फोन का तापमान बढ़ने लगता है। कई मामलों में यह देखा गया है कि मोबाइल ओवरहीट होकर ब्लास्ट  कर गया, आग लग गई , और व्यक्ति को  गंभीर चोटें आईं।   इसलिए, एक्सपर्ट की सलाह है कि सोते समय मोबाइल को कम से कम 3-4 फीट दूर रखें।

सावधानी ही सुरक्षा है

सोते वक्त मोबाइल को हमेशा  एयरप्लेन मोड या साइलेंट मोड पर रखकर दूर रखें। अगर चार्ज करना है, तो मोबाइल को कठोर सतह पर रखें, जैसे टेबल। तकिए या बिस्तर पर कभी भी चार्जिंग फोन न रखें।और सबसे जरूरी फोन को पूरी रात चार्ज में न लगाएं। मोबाइल हमारी जरूरत जरूर है, लेकिन सावधानी बरतना हमारी जिम्मेदारी है। एक छोटी-सी लापरवाही बड़ी अनहोनी में बदल सकती है। इसलिए याद रखें  किए के नीचे मोबाइल नहीं, बल्कि सिर्फ सिर रखना चाहिए!

 

