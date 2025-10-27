ईशा के लाखों के स्कर्ट-टॉप को पीछे छोड़ पति की जेमस्टोन शर्ट पर टिकी निगाहें, छा गया अंबानी दामाद

नारी डेस्क: अंबानी परिवार की लाडली ईशा अंबानी और उनके जुड़वा भाई आकाश अंबानी ने गुजरात के जामनगर में अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाया। यह पार्टी पूरी तरह से प्राइवेट थी, जिसमें केवल परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ही शामिल हुए। इस खास मौके पर ईशा का लाल रंग का ड्रेस और उनके पति आनंद पीरामल का कूल लुक सबका ध्यान खींच रहा है।

ईशा का 1.34 लाख का लाल आउटफिट

ईशा ने इस खास मौके पर डिजाइनर ब्रांड 'वेनिक्स' (Venyx) का लाल रंग का सेट पहना था, जिसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उनका यह पूरा आउटफिट 1,34,195 रुपये का था।

स्कर्ट की खासियत

टॉप के साथ उन्होंने वेनिक्स की 'एडन' स्कर्ट पेयर की थी। यह मिडी लंबाई की ट्रम्पेट स्कर्ट थी, जिसे फिटेड बनाया गया था। स्कर्ट के नीचे किनारे पर फ्लेयर डिजाइन था। इस पर भी चमकदार सितारे लगे हुए थे, जो एक-एक लाइन में गए थे। बीच-बीच में कुछ स्पेस छोड़ा गया था, ताकि लुक ओवर न लगे। इस स्कर्ट की कीमत 95,201 रुपये ($1,084) थी।

ज्वेलरी और एक्सेसरीज

ईशा ने अपने लुक को सिंपल रखा और बड़े-बड़े डायमंड स्टड इयररिंग्स पहने। इन इयररिंग्स के बीच में लाल रंग की डिटेलिंग की गई थी। उन्होंने एक डायमंड रिंग भी पहनी थी। पैरों में लाल रंग की पंप हील्स पहनी थीं।

आनंद पीरामल का कूल लुक

ईशा के लाल चमकदार आउटफिट के बीच उनके पति आनंद पीरामल का लुक सबका ध्यान खींच रहा है। आनंद ने ऑल ब्लैक लुक कैरी किया था, लेकिन उनकी शर्ट पर लगे लाल जेमस्टोन्स ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा।

आनंद के लुक की खासियत

आनंड ने ब्लैक रंग की शर्ट और पैंट पहनी थी। उनकी शर्ट पर लाल रंग के जेमस्टोन्स लगे हुए थे। ये जेमस्टोन्स ईशा के लाल आउटफिट के साथ परफेक्टली मैच कर रहे थे। उनका यह लुक काफी डैशिंग और स्टाइलिश लग रहा था। लोगों का कहना है कि आनंद ने अपनी पत्नी के लुक को कॉम्प्लिमेंट करने के लिए शर्ट पर लाल जेमस्टोन्स लगवाए थे।

कपल ने दिए फैशन गोल्स

ईशा और आनंद का यह जोड़ी फैशन के मामले में हमेशा सुर्खियों में रहता है। इस बार भी उन्होंने अपने लुक्स से सबको इंप्रेस कर दिया। ईशा का लाल चमकदार आउटफिट और आनंद की जेमस्टोन वाली शर्ट ने मिलकर कपल फैशन गोल्स दिए।

ईशा अक्सर अपने फैशन सेंस के लिए चर्चा में रहती हैं। वह अपने लुक्स के साथ खूब एक्सपेरिमेंट करती हैं और हर बार कुछ नया और स्टाइलिश पेश करती हैं। इस बार भी उनका यह लुक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

