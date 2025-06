हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: LGBTQ कपल शादी नहीं कर सकते, पर परिवार बनाने का अधिकार

नारी डेस्क: हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि भले ही भारत में समलैंगिक शादी (Same-Sex Marriage) को कानूनी मान्यता नहीं मिली है, लेकिन एलजीबीटीक्यूIA+ समुदाय के लोगों को परिवार बनाने का पूरा अधिकार है।

यह फैसला 25 साल की एक लेस्बियन महिला के केस में दिया गया है, जिसे उसके परिवार वालों ने उसकी महिला पार्टनर से जबरदस्ती अलग कर दिया था और परेशान कर रहे थे। महिला की पार्टनर ने मद्रास हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (Habeas Corpus) दायर की थी।

The Madras High Court recently observed that the concept of “family” has to be understood expansively and marriage is not the sole mode to start a family.

