इस देश में फिर आया झकझोर देने वाला भूकंप! हाई अलर्ट, दिल दहला देने वाला Video Viral

  • Edited By Monika,
  • Updated: 09 Dec, 2025 12:17 PM
इस देश में फिर आया झकझोर देने वाला भूकंप! हाई अलर्ट, दिल दहला देने वाला Video Viral

नारी डेस्क : जापान के पूर्वोत्तर तट के पास सोमवार रात एक बेहद शक्तिशाली भूकंप ने लोगों को दहला दिया। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (JMA) के मुताबिक, इस भूकंप की तीव्रता 7.6 मापी गई, जबकि इसका केंद्र मिसावा शहर से करीब 70–73 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में और लगभग 50 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। तेज झटकों से कई इलाकों में इमारतें हिल गईं और लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

झटकों से थर्राया इलाका

भूकंप के झटके इतने तीव्र थे कि घरों और दफ्तरों में मौजूद लोग घबराकर बाहर निकल आए। खासतौर पर हाचिनोहे शहर में शिंदो स्केल पर झटकों की तीव्रता ऊपरी 6 दर्ज की गई, जिसे बेहद शक्तिशाली माना जाता है। कई इलाकों में देर रात तक लोग डर के साए में जागते रहे।

सुनामी की चेतावनी, तटीय इलाकों में हाई अलर्ट

भूकंप के तुरंत बाद होक्काइडो, आओमोरी और इवाते प्रांतों के लिए तीन मीटर तक ऊंची लहरों वाली सुनामी चेतावनी जारी कर दी गई। वहीं मियागी और फुकुशिमा क्षेत्रों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों से अपील की है कि वे तुरंत ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। बता दें की भूकंप के बाद सोशल मीडिया पर कई दिल दहला देने वाले वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें इमारतों के हिलने, घरों के अंदर फर्नीचर गिरने और लोगों की दहशत साफ देखी जा सकती है। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं और पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहे हैं।

अक्टूबर में भी कांपी थी धरती

गौरतलब है कि इससे पहले अक्टूबर में भी जापान के पूर्वी तट के पास 6.0 तीव्रता का भूकंप आया था, हालांकि उस दौरान किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली थी। लगातार आ रही भूकंपीय घटनाएं यह साफ संकेत देती हैं कि जापान अब भी दुनिया के सबसे संवेदनशील भूकंप क्षेत्रों में से एक है। फिलहाल राहत की बात यह है कि अभी तक किसी बड़े नुकसान या जनहानि की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आपातकालीन सेवाएं पूरी तरह अलर्ट पर हैं और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है।

