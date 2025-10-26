26 OCTSUNDAY2025 5:27:29 PM
Nari

दही-चीनी से पाएं ग्लोइंग स्किन और शाइनी बाल

  • Edited By Monika,
  • Updated: 26 Oct, 2025 11:53 AM
दही-चीनी से पाएं ग्लोइंग स्किन और शाइनी बाल

नारी डेस्क : दही को आयुर्वेद और न्यूट्रिशन साइंस दोनों में सुपरफूड माना गया है। इसमें कई पोषक तत्व होते हैं जो आपकी त्वचा और बालों की सेहत सुधारने में मदद करते हैं। और जब इसमें थोड़ी सी चीनी मिलाते हैं, तो यह शरीर को तुरंत एनर्जी देती है, जिससे आप फ्रेश और रिफ्रेश महसूस करते हैं।

दही-चीनी कैसे मदद करता है ग्लोइंग स्किन में?

अंदर से सफाई: दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स आंतों की सफाई करते हैं। हेल्दी डाइजेशन का सीधा असर आपकी स्किन पर होता है।

स्किन सेल्स को पोषण: दही-चीनी में प्रोटीन और कैल्शियम स्किन सेल्स को मजबूत बनाते हैं और डलनेस को दूर करते हैं।

हाइड्रेशन में मदद: यह आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता, जिससे स्किन मॉइस्चराइज्ड और निखरी हुई रहती है।

PunjabKesari

शाइनी बालों के लिए दही-चीनी

बालों की जड़ों को पोषण: दही-चीनी में मौजूद प्रोटीन और विटामिन बालों को अंदर से मजबूत बनाते हैं।

स्कैल्प हेल्थ सुधारता है: दही में प्राकृतिक एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं जो डैंड्रफ कम करते हैं और स्कैल्प को हेल्दी रखते हैं।

बालों में नेचुरल शाइन: सही पोषण मिलने पर बालों में प्राकृतिक ऑयल संतुलन बना रहता है, जिससे बाल चमकदार दिखते हैं।

यें भी पढ़ें : Diabetes वालों के लिए सबसे बेस्ट आटा, Sugar और वजन दोनों रखता कंट्रोल

किन लोगों को दही-चीनी नहीं खाना चाहिए

डायबिटीज (मधुमेह) के मरीज: चीनी ब्लड शुगर को बढ़ा सकती है। डायबिटीज के मरीजों को दही-चीनी खाने से परहेज करना चाहिए या डॉक्टर की सलाह से ही खाएं।

जिन्हें बार-बार सर्दी-जुकाम होता है: दही शरीर को ठंडा करती है। अगर आपको ठंड लगने, खांसी या गले में खराश की समस्या रहती है, तो दही-चीनी से बचें, खासकर रात में।

एलर्जी या लैक्टोज इन्टॉलरेंस वाले लोग: अगर दही खाने से पेट फूलता है, गैस बनती है या ऐलर्जिक रिएक्शन होता है, तो इसे बिल्कुल न खाएं।

वजन घटाने की कोशिश कर रहे लोग: चीनी कैलोरी बढ़ाती है। अगर आप वेट लॉस डाइट पर हैं, तो दही में चीनी की जगह शहद या फल मिलाकर खा सकते हैं।

पेट की सूजन या इंफेक्शन वाले लोग: पाचन गड़बड़ हो या पेट में संक्रमण हो, तो कुछ दिनों तक दही-चीनी से परहेज करें।

रात में खाने वाले लोग: रात में दही-चीनी खाने से पाचन पर असर पड़ सकता है और बलगम बढ़ सकता है। इसे दिन में या दोपहर में लेना बेहतर है।

PunjabKesari

दही-चीनी खाने के टिप्स

रोज़ाना एक कटोरी दही में 1-2 चम्मच चीनी मिलाकर खाएं।

रात में दही-चीनी न खाएं, क्योंकि इससे पाचन दिक्कत हो सकती है।

बहुत ज्यादा चीनी न डालें, खासकर यदि आप डायबिटीज के मरीज हैं या वजन घटा रहे हैं।

ठंडी दही सीधे फ्रिज से न खाएं, इससे गले में खराश हो सकती है।

दही-चीनी एक सरल और स्वादिष्ट तरीका है स्किन और बालों की सेहत सुधारने का। सही मात्रा में खाने से चेहरे पर नैचरल ग्लो और बालों में शाइन दोनों मिलते हैं।

Related News

    Nari Special

    Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

    Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
    X

    Subscribe To Our Newsletter

    Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

    We respect your privacy information is safe and will never be shared.

    X

    Browser Notification

    हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

    लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

    • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
    • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
    • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
    • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
    • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
    Got it