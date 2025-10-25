25 OCTSATURDAY2025 3:21:18 PM
Nari

गेहूं नहीं, इस आटे की रोटी खाने से डायबिटीज कंट्रोल से लेकर वजन घटाने तक मददगार

  • Edited By Monika,
  • Updated: 25 Oct, 2025 01:53 PM
गेहूं नहीं, इस आटे की रोटी खाने से डायबिटीज कंट्रोल से लेकर वजन घटाने तक मददगार

नारी डेस्क : हम में से ज्यादातर लोग रोजाना गेहूं की रोटी खाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यह सेहत के लिए सबसे अच्छी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेसन यानी चने के आटे से बनी रोटी भी स्वाद और सेहतदोनों के मामले में किसी खजाने से कम नहीं है? प्रोटीन, फाइबर और जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर यह रोटी शरीर को अंदर से मजबूत बनाती है। खासकर डायबिटीज के मरीजों और वजन कम करने वालों के लिए यह बेहद फायदेमंद है।

डायबिटीज को कंट्रोल (Diabetes Control) करने में मददगार

बेसन की रोटी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह ब्लड शुगर लेवल को अचानक बढ़ने नहीं देती। इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे शरीर में शुगर धीरे-धीरे रिलीज होती है। यही वजह है कि डायबिटीज के मरीजों के लिए यह गेहूं की रोटी से कहीं बेहतर और सुरक्षित विकल्प मानी जाती है।

PunjabKesari

कोलेस्ट्रॉल (Cholesterol) को करता है कंट्रोल

बेसन में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में मदद करती है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहता है और हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा घट जाता है। नियमित रूप से बेसन की रोटी खाने से दिल मजबूत और स्वस्थ बना रहता है।

यें भी पढ़ें : यहां पढ़ने के लिए छात्रा से मांगी वर्जिनिटी? चंडीगढ़ की 13 साल की लड़की से मांगा सर्टिफिकेट

वजन घटाने (Weight Loss ) में असरदार

अगर आप वजन कम करने की कोशिश में हैं, तो बेसन की रोटी आपकी डाइट का हिस्सा जरूर होनी चाहिए। इसमें मौजूद हाई प्रोटीन और फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती और ओवरईटिंग से बचाव होता है। इस तरह यह रोटी वजन को नियंत्रित रखने और फिटनेस बनाए रखने में मदद करती है।

पाचन तंत्र को रखे मजबूत

बेसन की रोटी पेट के लिए बेहद फायदेमंद होती है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और कब्ज की समस्या से राहत दिलाता है। यह आंतों की सफाई में मदद करती है और शरीर से हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर पेट को हल्का और स्वस्थ बनाए रखती है।

PunjabKesari

आयरन और पोषक तत्वों से भरपूर

बेसन की रोटी प्रोटीन और फाइबर के साथ-साथ आयरन और अन्य जरूरी मिनरल्स का भी बेहतरीन स्रोत है। यह शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया से बचाने में मदद करती है और हीमोग्लोबिन का स्तर बनाए रखती है। खासतौर पर महिलाओं और बच्चों के लिए यह रोटी बेहद पोषक और फायदेमंद होती है।

यें भी पढ़ें : लिवर प्रॉब्लम बता कर पति रोज़ लेता था ‘लाल गोली’, 10 साल बाद खुला ऐसा राज़ कि पैरों तले खिसक गई जमीन

कैसे बनाएं बेसन की रोटी?

बेसन की रोटी बनाना बहुत आसान है।
बेसन में थोड़ा अजवाइन, नमक, हरी मिर्च, प्याज और धनिया मिलाकर आटा गूंथ लें।
चाहें तो थोड़ा गेहूं का आटा भी मिला सकते हैं ताकि रोटी आसानी से बेल सके।
अब इसे तवे पर सेंकें और ऊपर से थोड़ा घी या मक्खन लगाकर गरमागरम परोसें।

बेसन की रोटी सिर्फ स्वाद का नहीं, बल्कि सेहत का खजाना है। इसे अपने डेली डाइट में शामिल करें और महसूस करें फिटनेस व एनर्जी में फर्क।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it