गेहूं नहीं, इस आटे की रोटी खाने से डायबिटीज कंट्रोल से लेकर वजन घटाने तक मददगार

नारी डेस्क : हम में से ज्यादातर लोग रोजाना गेहूं की रोटी खाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यह सेहत के लिए सबसे अच्छी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेसन यानी चने के आटे से बनी रोटी भी स्वाद और सेहतदोनों के मामले में किसी खजाने से कम नहीं है? प्रोटीन, फाइबर और जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर यह रोटी शरीर को अंदर से मजबूत बनाती है। खासकर डायबिटीज के मरीजों और वजन कम करने वालों के लिए यह बेहद फायदेमंद है।

डायबिटीज को कंट्रोल (Diabetes Control) करने में मददगार

बेसन की रोटी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह ब्लड शुगर लेवल को अचानक बढ़ने नहीं देती। इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे शरीर में शुगर धीरे-धीरे रिलीज होती है। यही वजह है कि डायबिटीज के मरीजों के लिए यह गेहूं की रोटी से कहीं बेहतर और सुरक्षित विकल्प मानी जाती है।

कोलेस्ट्रॉल (Cholesterol) को करता है कंट्रोल

बेसन में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में मदद करती है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहता है और हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा घट जाता है। नियमित रूप से बेसन की रोटी खाने से दिल मजबूत और स्वस्थ बना रहता है।

वजन घटाने (Weight Loss ) में असरदार

अगर आप वजन कम करने की कोशिश में हैं, तो बेसन की रोटी आपकी डाइट का हिस्सा जरूर होनी चाहिए। इसमें मौजूद हाई प्रोटीन और फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती और ओवरईटिंग से बचाव होता है। इस तरह यह रोटी वजन को नियंत्रित रखने और फिटनेस बनाए रखने में मदद करती है।

पाचन तंत्र को रखे मजबूत

बेसन की रोटी पेट के लिए बेहद फायदेमंद होती है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और कब्ज की समस्या से राहत दिलाता है। यह आंतों की सफाई में मदद करती है और शरीर से हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर पेट को हल्का और स्वस्थ बनाए रखती है।

आयरन और पोषक तत्वों से भरपूर

बेसन की रोटी प्रोटीन और फाइबर के साथ-साथ आयरन और अन्य जरूरी मिनरल्स का भी बेहतरीन स्रोत है। यह शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया से बचाने में मदद करती है और हीमोग्लोबिन का स्तर बनाए रखती है। खासतौर पर महिलाओं और बच्चों के लिए यह रोटी बेहद पोषक और फायदेमंद होती है।

कैसे बनाएं बेसन की रोटी?

बेसन की रोटी बनाना बहुत आसान है।

बेसन में थोड़ा अजवाइन, नमक, हरी मिर्च, प्याज और धनिया मिलाकर आटा गूंथ लें।

चाहें तो थोड़ा गेहूं का आटा भी मिला सकते हैं ताकि रोटी आसानी से बेल सके।

अब इसे तवे पर सेंकें और ऊपर से थोड़ा घी या मक्खन लगाकर गरमागरम परोसें।

बेसन की रोटी सिर्फ स्वाद का नहीं, बल्कि सेहत का खजाना है। इसे अपने डेली डाइट में शामिल करें और महसूस करें फिटनेस व एनर्जी में फर्क।