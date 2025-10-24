यहां पढ़ने के लिए छात्रा से मांगी वर्जिनिटी? चंडीगढ़ की 13 साल की लड़की से मांगा सर्टिफिकेट

नारी डेस्क : मुरादाबाद में एक गंभीर और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। चंडीगढ़ की रहने वाली 7वीं कक्षा की छात्रा के परिजनों ने आरोप लगाया है कि जब वे अपनी बेटी को मदरसे में छोड़ने गए, तो प्रबंधन ने छात्रा का वर्जिनिटी सर्टिफिकेट (मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट) लाने की मांग की। परिजनों के अनुसार, मदरसा प्रबंधन ने कहा कि जब तक यह सर्टिफिकेट नहीं लाया जाएगा, उनकी बेटी को अगली कक्षा में प्रवेश नहीं मिलेगा।

परिजनों की प्रतिक्रिया- असंवैधानिक मांग पर उठा सवाल

परिजनों ने इस अनुचित और असंवैधानिक मांग पर सवाल उठाया, लेकिन इसके जवाब में उन्हें मदरसे से बाहर निकाल दिया गया और उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया। इस घटना से आहत होकर परिजनों ने एसएसपी (SSP) मुरादाबाद कार्यालय पहुंचकर मदरसा प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए तहरीर दी। छात्रा के पिता मोहम्मद यूसुफ ने पुलिस को बताया कि मदरसा प्रबंधन ने न केवल उनकी बेटी, बल्कि पूरे परिवार का चरित्र हनन किया। उन्होंने शिकायत में वह टीसी फॉर्मेट भी सौंपा, जिस पर कथित तौर पर मेडिकल टेस्ट की शर्त दर्ज थी।

पुलिस की पुष्टि और जांच

मामले पर एसपी (SP) ने पुष्टि की कि शिकायत प्राप्त हुई है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पुलिस ने कहा कि तथ्यों की पुष्टि के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह मामला न केवल छात्रा की निजता और अधिकारों का उल्लंघन है बल्कि शिक्षा संस्थानों में सुरक्षा और नैतिकता पर भी सवाल उठाता है। परिजनों और प्रशासन की सतर्कता से उम्मीद की जा रही है कि उचित कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

