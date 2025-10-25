लिवर प्रॉब्लम बता कर पति रोज़ लेता था ‘लाल गोली’, 10 साल बाद खुला ऐसा राज़ कि पैरों तले खिसक गई जमीन

नारी डेस्क : शादी के दस साल बाद एक पत्नी को अपने पति के बारे में ऐसी सच्चाई पता चली जिसने उसकी ज़िंदगी की नींव हिला दी। दरअसल, चीन के युन्नान प्रांत में रहने वाले इस शख्स को हर रात एक “लाल गोली” लेते हुए देखकर पत्नी ने पूछा कि ये दवा किसलिए है। जवाब में पति ने कहा ये लिवर की बीमारी के लिए है। पत्नी ने भरोसा किया, लेकिन सालों बाद जब पति अवैध कैसीनो चलाने के आरोप में जेल गया, तब सच्चाई सामने आई वो गोली लिवर की नहीं, बल्कि HIV (एड्स) की दवा थी!

10 साल तक छिपाई एड्स (HIV) की सच्चाई

जेल अधिकारियों ने पत्नी से उसके लिए HIV की दवा मंगाने को कहा। यह सुनकर महिला सन्न रह गई। तब पति ने स्वीकार किया कि साल 2011 में उसे HIV पॉज़िटिव पाया गया था, लेकिन उसने यह बात कभी अपनी पत्नी से साझा नहीं की। पत्नी को ये जानकर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसे याद आया कि उन्होंने शुरुआती वर्षों में असुरक्षित संबंध बनाए थे। वह तुरंत जांच के लिए गई, सौभाग्य से उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई।

अदालत ने पत्नी के पक्ष में सुनाया फैसला

इस घटना से मानसिक रूप से टूट चुकी महिला ने अपने पति के खिलाफ धोखाधड़ी और बेवफाई का मुकदमा दायर किया। अदालत ने पति को दोषी मानते हुए तलाक की मंज़ूरी दे दी।

