नन्ही ‘गंगूबाई’ अब हुई पूरी ग्लैमडॉल: यकीन नहीं होगा ये वही बच्ची है! ट्रांसफॉर्मेंशन देख आप भी रह जाएंगे दंग

नारी डेस्क: टीवी के सबसे पॉपुलर रियलिटी शो ‘कॉमेडी सर्कस’ में अपनी क्यूटनेस और नटखट अंदाज़ से सबकी फेवरेट बनीं ‘गंगूबाई’ यानी सलोनी दैनी आज फिर सोशल मीडिया पर चर्चाओं में हैं। कभी चबी, मासूम और बेहद प्यारी दिखने वाली सलोनी अब इतनी बदल चुकी हैं कि पहली नज़र में लोग उन्हें पहचान ही नहीं पा रहे। उनका हालिया ट्रांसफॉर्मेशन देखकर हर कोई हैरान रह गया है।

सलोनी दैनी का वायरल ट्रांसफॉर्मेशन – लोगों ने कहा “ये वही गंगूबाई है?”

हाल ही में सलोनी को मुंबई की सड़कों पर स्पॉट किया गया, जिसके बाद उनका वीडियो तेजी से वायरल हो गया। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर जैसे हलचल मच गई। जो फैंस कभी उनकी गोल-मटोल, हंसमुख गंगूबाई वाली इमेज को याद रखते थे, वो अब उन्हें देखकर दंग रह गए क्योंकि सलोनी अब स्लिम-फिट, कॉन्फिडेंट और बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही हैं।

लोगों का कहना था “हमने पहचानने में गलती कर दी… क्या ये सच में वही गंगूबाई है?”

बचपन में चबी और बेहद क्यूट—पर लाइफस्टाइल की वजह से बढ़ गया था वजन

सलोनी बचपन से ही टीवी इंडस्ट्री में एक्टिव रहीं। शूटिंग, स्कूल और बाकी जिम्मेदारियों के बीच उनकी लाइफ काफी व्यस्त रही। इसलिए बचपन में उनका जंक फूड खाना, अनियमित दिनचर्या और तनाव सब मिलकर वजन बढ़ने का कारण बने। हालांकि उस समय उनका चबी अवतार भी दर्शकों को बेहद पसंद आता था। उनकी कॉमिक टाइमिंग और ‘गंगूबाई’ का अंदाज़ लोगों के दिलों में आज भी बसा है।

22 किलो वजन घटाने का सफर—सलोनी की सबसे बड़ी उपलब्धि

इंडिया टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, सलोनी ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बड़ी मेहनत की। उन्होंने सिर्फ लुक बदलने के लिए नहीं, बल्कि खुद को हेल्दी बनाने के लिए यह सफर शुरू किया। उन्होंने अपनी पूरी डाइट प्लान चेंज की जंक फूड को पूरी तरह अलविदा कहा ।नियम से वर्कआउट शुरू किया। धीरे-धीरे 22 किलो वजन कम किया। उनके चेहरे पर अब पहले से ज्यादा शार्पनेस और कॉन्फिडेंस नजर आता है। सोशल मीडिया पर एक्टिव फनी कंटेंट से आज भी लोगों को हंसाती हैं सलोनी सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन के कारण ही नहीं, बल्कि अपने फनी वीडियोज और एक्टिव सोशल मीडिया लाइफ की वजह से भी चर्चा में रहती हैं। हाल ही में सलोनी ने बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल को लेकर एक मजेदार वीडियो बनाया था, जो खूब वायरल हुआ। उनकी मजाकिया शैली अभी भी उतनी ही शानदार है, बस अब अंदाज़ थोड़ा मैच्योर हो चुका है।

अब TVF का हिस्सा करियर में नया मोड़

सलोनी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि वह अब TVF यूनिवर्स का ऑफिशियल हिस्सा बन गई हैं। TVF आज भारत के सबसे मजबूत डिजिटल एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स में से एक है, और इसका हिस्सा बनना उनके करियर के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके अलावा सलोनी इस समय ‘हमारा विनायक’ शो में शानवी के रूप में भी नजर आ रही हैं। इस शो में उनका किरदार काफी गंभीर और मैच्योर है, जो साबित करता है कि सलोनी सिर्फ कॉमेडी तक सीमित नहीं, बल्कि एक बहुमुखी कलाकार हैं।

बचपन की ‘गंगूबाई’ से आज की आत्मनिर्भर कलाकार सलोनी की प्रेरणादायक जर्नी सलोनी की स्टोरी सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी लड़की की यात्रा है जिसने बचपन में सबका दिल जीता… और अब मेहनत, डिसिप्लिन और आत्मबल से खुद को पूरी तरह नया रूप दिया।

वह आज की नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा हैं अगर इच्छा हो, मेहनत हो और विश्वास हो, तो बदलाव हमेशा संभव है।

