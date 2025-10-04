04 OCTSATURDAY2025 5:28:33 PM
फरहान अख्तर के साथ बड़ा फ्रॉड, 12 लाख रुपये की ठगी, ड्राइवर और पेट्रोल पंप कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज

  Updated: 04 Oct, 2025 05:09 PM
  • Updated: 04 Oct, 2025 05:09 PM
फरहान अख्तर के साथ बड़ा फ्रॉड, 12 लाख रुपये की ठगी, ड्राइवर और पेट्रोल पंप कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज

 नारी डेस्क: बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर के साथ एक हैरान करने वाला धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि उनके ही घर के ड्राइवर ने पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ मिलकर करीब 12 लाख रुपये का घपला किया है। फरहान अख्तर की मां हनी ईरानी की मैनेजर दीया भाटिया ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान सामने आया कि ड्राइवर फरहान अख्तर के नाम से जारी क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल कर रहा था। ड्राइवर गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के बहाने पंप पर कार्ड स्वाइप करता था। गाड़ी की क्षमता सिर्फ 35 लीटर थी, लेकिन बिल में 62 लीटर तक का पेट्रोल दिखाया जाता। असलियत में पेट्रोल डलवाया ही नहीं जाता था, बल्कि पेट्रोल पंप कर्मचारी को हिस्सा देकर कैश में लेन-देन होता था।

रोजाना होता था हजारों का घोटाला

पुलिस ने दर्ज किया केस

बांद्रा पुलिस ने ड्राइवर और पंप कर्मचारी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। दोनों से पूछताछ जारी है और पुलिस अब पूरे लेन-देन की जांच कर रही है।

फरहान अख्तर का फिल्मी करियर

 यह मामला इस बात की बड़ी सीख देता है कि घर या ऑफिस में काम करने वाले लोगों पर भी नजर रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार भरोसेमंद समझे जाने वाले लोग ही सबसे बड़ा धोखा कर जाते हैं।  

