फरहान अख्तर के साथ बड़ा फ्रॉड, 12 लाख रुपये की ठगी, ड्राइवर और पेट्रोल पंप कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज

नारी डेस्क: बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर के साथ एक हैरान करने वाला धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि उनके ही घर के ड्राइवर ने पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ मिलकर करीब 12 लाख रुपये का घपला किया है। फरहान अख्तर की मां हनी ईरानी की मैनेजर दीया भाटिया ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान सामने आया कि ड्राइवर फरहान अख्तर के नाम से जारी क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल कर रहा था। ड्राइवर गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के बहाने पंप पर कार्ड स्वाइप करता था। गाड़ी की क्षमता सिर्फ 35 लीटर थी, लेकिन बिल में 62 लीटर तक का पेट्रोल दिखाया जाता। असलियत में पेट्रोल डलवाया ही नहीं जाता था, बल्कि पेट्रोल पंप कर्मचारी को हिस्सा देकर कैश में लेन-देन होता था।

रोजाना होता था हजारों का घोटाला

पुलिस के अनुसार ड्राइवर और कर्मचारी रोजाना लगभग 1000 से 1500 रुपये तक की रकम इस धोखाधड़ी से निकालते थे। ड्राइवर ने बताया कि उसे यह कार्ड 2022 में एक्टर के पूर्व ड्राइवर से मिला था और तभी से वह इस गड़बड़ी को अंजाम दे रहा था।

पुलिस ने दर्ज किया केस

बांद्रा पुलिस ने ड्राइवर और पंप कर्मचारी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। दोनों से पूछताछ जारी है और पुलिस अब पूरे लेन-देन की जांच कर रही है।

फरहान अख्तर का फिल्मी करियर

फरहान अख्तर की मां हनी ईरानी जावेद अख्तर की पहली पत्नी हैं। तलाक के बाद भी फरहान का अपनी सौतेली मां शबाना आजमी से अच्छा रिश्ता है। वर्क फ्रंट की बात करें तो फरहान अख्तर की आने वाली फिल्म “120 बहादुर” का पोस्टर और टीजर रिलीज हो चुका है। यह फिल्म 1962 के भारत-चीन युद्ध पर आधारित है और 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

यह मामला इस बात की बड़ी सीख देता है कि घर या ऑफिस में काम करने वाले लोगों पर भी नजर रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार भरोसेमंद समझे जाने वाले लोग ही सबसे बड़ा धोखा कर जाते हैं।