"उन्हें सज़ा दो ताकि दूसरी लड़कियों के साथ Rape ना हो..." स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी के Professors के खिलाफ लिखा खत

नारी डस्क: आंध्र प्रदेश के तिरुपति में नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी (NSU) की एक स्टूडेंट, जिसके सेक्शुअल असॉल्ट के आरोप के बाद मंगलवार को दो असिस्टेंट प्रोफेसरों को अरेस्ट किया गया, ने 24 नवंबर को इंस्टीट्यूशन की इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी (ICC) से एक खास पील की। उसने अपने खत में लिखा- “मैं आपसे विनम्रता से रिक्वेस्ट करती हूं कि मेरी पहचान सीक्रेट रखें और उसे सज़ा दें ताकि दूसरी लड़कियों को तकलीफ न हो।”





वीडियो बनाकर लड़की को किया ब्लैकमेल

उसके करीबी लोगों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. लक्ष्मण कुमार ने कथित तौर पर लड़की का सेक्शुअल असॉल्ट किया और असॉल्ट के फुटेज से उसे ब्लैकमेल किया। उनके साथी, डॉ. ए शेखर रेड्डी, कथित तौर पर इस मामले में साथी थे। दोनों को सेक्शुअल असॉल्ट, वॉयरिज्म और एक महिला की इज्जत खराब करने के आरोप में अरेस्ट किया गया था। पुलिस ने कहा कि कुमार का ऑफिस उन जगहों में से एक था जहां कथित हमला हुआ था। पुलिस जांच के मुताबिक, जब कुमार ने कथित तौर पर पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया, तो रेड्डी ने इस काम को फिल्माया। बाद वाले ने कथित तौर पर इन तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल उसे ब्लैकमेल करने और शारीरिक रूप से परेशान करने के लिए भी किया।



पीड़ित ने लिखित शिकायत में मांगा इंसाफ

पुलिस ने कहा कि उन दोनों ने कथित तौर पर धमकी दी कि अगर उसने उनके खिलाफ शिकायत की तो वे वीडियो ऑनलाइन डाल देंगे। एक फैकल्टी मेंबर ने कहा कि लड़की के साथ कथित तौर पर कई बार यौन उत्पीड़न हुआ था और वह “गंभीर मानसिक आघात” का सामना कर रही थी। जब महिला ने इस बारे में अपने माता-पिता को बताया, तो उन्होंने उसे कोर्स बंद करने के लिए मजबूर किया। लेकिन यूनिवर्सिटी छोड़ने से पहले, उसने ICC को एक लिखित शिकायत दी ताकि दूसरों को उसके जैसी परेशानी का सामना न करना पड़े।



ICC ने उठाया सख्त कदम

शिकायत में लिखा है- “इस स्थिति ने मुझे बहुत मानसिक तनाव और डर दिया है और मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि कृपया इस मामले में तुरंत कार्रवाई करें। मैं अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अगले कदमों में मार्गदर्शन का अनुरोध करती हूं।” ICC, ने सबसे पहले दोनों आरोपियों के फोन जब्त कर लिए। इसके बाद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को लिखा गया- “ICC को लगा कि यह एक प्राइमा फेसी केस है, और डॉ. लक्ष्मण कुमार और डॉ. ए शेखर रेड्डी के ज़ब्त किए गए फ़ोन की जांच किसी ऑथराइज़्ड टेक्निकल/साइबर/फोरेंसिक जांच एजेंसी से करवानी चाहिए ताकि कोई वीडियो मिल सके… और फिर केस का आखिरी नतीजा निकाला जाना चाहिए।” इसके बाद यूनिवर्सिटी अधिकारियों ने 6 दिसंबर को तिरुपति वेस्ट पुलिस से शिकायत की।



लड़की ने छोड़ दी यूनिवर्सिटी

तिरुपति वेस्ट पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर वी मुरली मोहन ने कहा कि लक्ष्मण कुमार ने कथित तौर पर महिला से दोस्ती की और फिर उसका यौन उत्पीड़न किया। इंस्पेक्टर ने कहा- “पिछले पांच-छह महीनों में वह ज़्यादातर खुद से दूर रही। शिकायत दर्ज कराने तक उसके किसी भी क्लासमेट को इस बारे में पता नहीं था। उसने इस घटना के बारे में किसी से बात नहीं की और शिकायत दर्ज कराने के बाद अपनी सुरक्षा के डर से यूनिवर्सिटी कैंपस छोड़ दिया।”उन्होंने यह भी कहा कि पीड़िता के प्रेग्नेंट होने की अफवाहें झूठी थीं। यूनिवर्सिटी ने आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसरों को सस्पेंड कर दिया है। सूत्रों ने कहा कि इंस्टीट्यूशन यह भी जांच कर रहा है कि क्या आरोपियों ने पहले भी दूसरे स्टूडेंट्स को निशाना बनाया है।