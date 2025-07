मशहूर रैपर और सिंगर पर  फायरिंग से जानलेवा हमला: सिद्धू मूसेवाला की तरह बनाया गया निशाना?

नारी डेस्क: हरियाणा के मशहूर रैपर और सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर सोमवार की शाम को गुरुग्राम में फायरिंग कर जान से मारने की कोशिश की गई। गनीमत रही कि राहुल इस हमले में बाल-बाल बच गए और उन्हें किसी तरह की कोई चोट नहीं आई।

फाजिलपुरिया सोमवार देर शाम को अपनी सफेद रंग की थार गाड़ी से गुरुग्राम के सदर्न पेरिफेरल रोड (SPR) से गुजर रहे थे। जब वे बादशाहपुर के पास पहुंचे, तभी कुछ अज्ञात हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी डर के मारे बाहर निकल आए।

Firing upon Haryanvi Singer & Rapper Rahul Fazilpuria's Car in Gurugram. The Police reached the spot & investigation is underway. pic.twitter.com/WwxoHqrruV