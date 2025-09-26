लड़की के पहले Period पर परिवार ने मनाया जश्न, जानें Period से जुड़े 5 बड़े मिथक

नारी डेस्क : सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की के पहले पीरियड (Period) आने पर उसका पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। वीडियो में दिख रहा है कि परिवार, रिश्तेदार और पड़ोसी लड़की को बधाई देने पहुंचे। घर के पुरुष सदस्यों ने लड़की के पैर छुए और उसके चरणों में शगुन चढ़ाया। जानें समाज में पीरियड्स को लेकर आज भी मौजूद है मिथक।

लड़की को माना जाता है अशुद्ध

आज भी कुछ परिवारों में यह गलत धारणा मौजूद है कि पीरियड्स के दौरान लड़की अशुद्ध हो जाती है। ऐसे घरों में उन्हें मंदिर या पूजा-पाठ में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाती और कभी-कभी किचन में भी प्रवेश पर रोक लगाई जाती है। हालांकि, डॉक्टर का कहना है कि पीरियड्स के कारण कोई भी लड़की अछूत नहीं होती। पुराने समय में यह रीति सिर्फ आराम देने और उन्हें विश्राम कराने के लिए बनाई गई थी, इसलिए इसे अशुद्ध मानना सही नहीं है।

पीरियड में पेनकिलर लेना गलत है

कई लोग मानते हैं कि पीरियड्स के दौरान दर्द की दवा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन यह पूरी तरह गलत धारणा है। यदि पीरियड के दौरान दर्द हो रहा है तो पेनकिलर लेने में कोई हर्ज नहीं है। वहीं, अगर दर्द असहनीय हो तो देर न करें और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।

पीरियड (Period) में बाल नहीं धोने चाहिए

कुछ लोगों का मानना है कि पीरियड्स के दौरान बाल धोने से गर्भाशय में सूजन हो सकती है। लेकिन यह पूरी तरह गलत है। आप जब चाहें बाल धो सकते हैं, और यदि मन न हो तो न धोना भी ठीक है। इससे गर्भाशय या स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ता

पीरियड में बहुत ज्यादा दर्द होना सामान्य है

कई लोग मानते हैं कि पीरियड्स के दौरान बहुत दर्द होना सामान्य है, लेकिन यह धारणा गलत है। असहनीय दर्द को कभी नजरअंदाज न करें, क्योंकि यह किसी मेडिकल कंडीशन का संकेत हो सकता है।

पीरियड्स का खून गंदा होता है

कुछ लोग मानते हैं कि मासिक धर्म का खून गंदा होता है, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। पीरियड्स का खून वही है जो आपकी नसों में दौड़ता है और इसमें कोई गंदगी या अशुद्धि नहीं होती। पीरियड्स को लेकर मिथक और गलत धारणाएं आज भी समाज में मौजूद हैं। सही जानकारी और जागरूकता के साथ इसे एक सामान्य, स्वस्थ प्रक्रिया के रूप में अपनाना चाहिए।