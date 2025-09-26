26 SEPFRIDAY2025 9:28:50 PM
Nari

लड़की के पहले Period पर परिवार ने मनाया जश्न, जानें Period से जुड़े 5 बड़े मिथक

  • Edited By Monika,
  • Updated: 26 Sep, 2025 07:18 PM
लड़की के पहले Period पर परिवार ने मनाया जश्न, जानें Period से जुड़े 5 बड़े मिथक

नारी डेस्क : सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की के पहले पीरियड (Period) आने पर उसका पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। वीडियो में दिख रहा है कि परिवार, रिश्तेदार और पड़ोसी लड़की को बधाई देने पहुंचे। घर के पुरुष सदस्यों ने लड़की के पैर छुए और उसके चरणों में शगुन चढ़ाया। जानें समाज में पीरियड्स को लेकर आज भी मौजूद है मिथक।

PunjabKesari

लड़की को माना जाता है अशुद्ध

आज भी कुछ परिवारों में यह गलत धारणा मौजूद है कि पीरियड्स के दौरान लड़की अशुद्ध हो जाती है। ऐसे घरों में उन्हें मंदिर या पूजा-पाठ में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाती और कभी-कभी किचन में भी प्रवेश पर रोक लगाई जाती है। हालांकि, डॉक्टर का कहना है कि पीरियड्स के कारण कोई भी लड़की अछूत नहीं होती। पुराने समय में यह रीति सिर्फ आराम देने और उन्हें विश्राम कराने के लिए बनाई गई थी, इसलिए इसे अशुद्ध मानना सही नहीं है।

पीरियड में पेनकिलर लेना गलत है

कई लोग मानते हैं कि पीरियड्स के दौरान दर्द की दवा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन यह पूरी तरह गलत धारणा है। यदि पीरियड के दौरान दर्द हो रहा है तो पेनकिलर लेने में कोई हर्ज नहीं है। वहीं, अगर दर्द असहनीय हो तो देर न करें और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।

पीरियड (Period) में बाल नहीं धोने चाहिए

कुछ लोगों का मानना है कि पीरियड्स के दौरान बाल धोने से गर्भाशय में सूजन हो सकती है। लेकिन यह पूरी तरह गलत है। आप जब चाहें बाल धो सकते हैं, और यदि मन न हो तो न धोना भी ठीक है। इससे गर्भाशय या स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ता

पीरियड में बहुत ज्यादा दर्द होना सामान्य है

कई लोग मानते हैं कि पीरियड्स के दौरान बहुत दर्द होना सामान्य है, लेकिन यह धारणा गलत है। असहनीय दर्द को कभी नजरअंदाज न करें, क्योंकि यह किसी मेडिकल कंडीशन का संकेत हो सकता है।

PunjabKesari

पीरियड्स का खून गंदा होता है

कुछ लोग मानते हैं कि मासिक धर्म का खून गंदा होता है, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। पीरियड्स का खून वही है जो आपकी नसों में दौड़ता है और इसमें कोई गंदगी या अशुद्धि नहीं होती। पीरियड्स को लेकर मिथक और गलत धारणाएं आज भी समाज में मौजूद हैं। सही जानकारी और जागरूकता के साथ इसे एक सामान्य, स्वस्थ प्रक्रिया के रूप में अपनाना चाहिए।

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it