16 OCTTHURSDAY2025 5:09:38 PM
Nari

स्किन स्पेशलिस्ट पत्नी को थी पेट से जुड़ी बीमारी, डाॅक्टर पति ने इंजेक्शन देकर कर दी हत्या

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 16 Oct, 2025 11:23 AM
स्किन स्पेशलिस्ट पत्नी को थी पेट से जुड़ी बीमारी, डाॅक्टर पति ने इंजेक्शन देकर कर दी हत्या

नारी डेस्क:   बेंगलुरु की 29 वर्षीय त्वचा विशेषज्ञ की मौत के छह महीने बाद मराठाहल्ली पुलिस ने पीड़िता के पति को  बेहोशी की दवा का इंजेक्शन देकर अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वह भी सर्जन डॉक्टर है। हैरानी की बात तो यह है कि डॉक्टर जिन्हें भगवान का रूप माना जाता है वह जान बचाने की बजाय जान ले रहे हैं। इस घटना ने मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 


पत्नी को दी बेहोशी की दवा

पुलिस के अनुसार डॉ. महेंद्र रेड्डी ने कथित तौर पर अपनी पत्नी, कृतिका एम रेड्डी को बेहोशी की दवा का ओवरडोज दे दिया, जिससे उनकी श्वसन संबंधी गंभीर समस्या हो गई। अवसाद के कारण पीड़िता की मृत्यु हो गई।  घटना के बाद, एक अप्राकृतिक मृत्यु रिपोर्ट (यूडीआर) दर्ज की गई, जिसमें कहा गया कि डॉक्टर की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। हालांकि पुलिस ने शक के आधार पर जांच शुरू की। 


पत्नी की बीमारी से था नाराज

पुलिस के अनुसार, FSL विशेषज्ञों ने बताया कि मृतका के अंगों में शामक (प्रोपोफोल) पदार्थ मौजूद थे। इसके बाद, मृतक महिला के पिता ने सोमवार को मराठहल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें संदेह व्यक्त किया गया कि उनके दामाद डॉ. महेंद्र रेड्डी ने उनकी बेटी की शामक दवा देकर हत्या की है। इसके बाद आरोपी को पकड़ा गया। पुलिस जांच में पता चला कि महेंद्र को शादी के बाद यह पता चला कि कृतिका को लंबे समय से गैस्ट्रिक और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की समस्या है, जिसे परिवार ने पहले छुपा लिया था। इसी बात से वह नाराज रहता था और धीरे-धीरे पत्नी के प्रति उसके मन में घृणा और गुस्सा बढ़ता गया।


एक दिन में लगाए दो  इंजेक्शन

21 अप्रैल को महेंद्र ने कृतिका को बताया कि वह उसके पेट दर्द का इलाज करेगा और उसे इंट्रावेनस (IV) मेडिकेशन दी। वह अपनी पत्नी को मायके छोड़ आया और  उसी रात उसने दूसरा इंजेक्शन लगाया। अगली सुबह कृतिका बेहोश पाई गई। अधिकारियों ने आरोप लगाया महेंद्र रेड्डी ने अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू सुविधाओं तक अपनी पेशेवर पहुंच का दुरुपयोग करके दवा खरीदी और दी। इसके बाद उन्होंने मौत को प्राकृतिक बताने की कोशिश की और कथित तौर पर पीड़िता के परिवार पर पुलिस शिकायत और पोस्टमार्टम दोनों से इनकार करने का दबाव डाला। पीड़िता के पिता मुनि रेड्डी ने आरोपी के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की। 


मृतका के परिवार ने मांगा इंसाफ

मृतका के परिवार वालों ने कहा- "डॉ. कृतिका अपने पति पर पूरा भरोसा करती थीं, उन्हें उनके प्यार और उनके पेशे पर पूरा भरोसा था। लेकिन जिस चिकित्सा ज्ञान से लोगों की जान बचनी चाहिए थी, उसका इस्तेमाल उनकी जान लेने के लिए किया गया। हमारा परिवार इस पूर्वनियोजित कृत्य के लिए कड़ी से कड़ी सजा और अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग करता है, जिसका नुकसान न केवल व्यक्तिगत है, बल्कि समाज के लिए भी एक नुकसान है," । कथित तौर पर यह घटना उनकी शादी के एक साल से भी कम समय बाद 26 मई, 2024 को हुई थी। आरोपी पुलिस हिरासत में है और आगे की जाँच अभी भी जारी है। 


 

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it