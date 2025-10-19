19 OCTSUNDAY2025 8:56:14 PM
Nari

दिवाली की रात क्यों खोलकर रखे जाते हैं घरों के दरवाजे? जानें इसके पीछे का रहस्ह

  • Edited By Monika,
  • Updated: 19 Oct, 2025 05:18 PM
दिवाली की रात क्यों खोलकर रखे जाते हैं घरों के दरवाजे? जानें इसके पीछे का रहस्ह

नारी डेस्क : दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। यह दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के लिए बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से पूजा करने पर माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिवाली की रात लोग अपने घरों के दरवाजे क्यों खुले रखते हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा।

दिवाली की रात दरवाजे खुले रखने की परंपरा

दिवाली की रात लोग अपने घरों के दरवाजे इसलिए खुला रखते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस रात मां लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती हैं। वह उन घरों में प्रवेश करती हैं जो स्वच्छ, प्रकाशित और श्रद्धा से भरे होते हैं। इसलिए घर में उनका स्वागत करने और उन्हें अंदर आने का निमंत्रण देने के लिए दरवाजे खुले रखे जाते हैं। ऐसा भी विश्वास है कि देवी-देवता अंधेरे घरों में प्रवेश नहीं करते, इसलिए दीप जलाना और दरवाजे खोलना लक्ष्मी स्वागत का प्रतीक है।

PunjabKesari

पौराणिक कथा

कहा जाता है कि एक बार कार्तिक अमावस्या की रात, माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकलीं। उस समय चारों ओर अंधकार फैला हुआ था, जिससे माता रास्ता भटक गईं। उन्होंने निर्णय लिया कि वे यह रात मृत्युलोक में ही बिताएंगी। जब माता हर घर गईं, तो सभी के दरवाजे बंद थे। सिवाय एक घर के। वह घर एक बुजुर्ग महिला का था, जिसने दीपक जलाया हुआ था और वह काम में व्यस्त थी। जब माता ने रात में रुकने का स्थान मांगा, तो उस महिला ने उन्हें शरण दी और अपने घर में ठहराया। सुबह जब महिला जागी, तो पाया कि उसका घर महल में बदल चुका था। चारों ओर रत्न, सोना और धन बिखरा हुआ था। तब उसे एहसास हुआ कि रात में जो अतिथि आई थीं, वे स्वयं माता लक्ष्मी थीं।

PunjabKesari

परंपरा की शुरुआत

इसके बाद से ही यह परंपरा शुरू हुई कि दिवाली की रात घर के दरवाजे खुले रखे जाएं, ताकि माता लक्ष्मी का स्वागत किया जा सके।
लोग इस रात अपने घर में दीपक जलाकर उजाला फैलाते हैं और मां लक्ष्मी से धन, स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना करते हैं।
 

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it