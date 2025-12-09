सर्दी में इस गलती से आ रहे Brain Stroke, सेहत के सबसे खतरनाक

नारी डेस्कः सर्दियों के मौसम में शरीर पर ठंडी हवा और अचानक मौसम बदलने का असर बढ़ जाता है। कई बार छोटी‑छोटी आदतें और गलतियां, जैसे गरम कपड़े न पहनना, पानी कम पीना या भारी भोजन करना, हमारे ब्लड प्रेशर और ब्लड फ्लो को प्रभावित कर सकती हैं। इससे दिमाग तक खून पहुंचने में समस्या होती है और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए सर्दियों में सही आदतें अपनाना बेहद जरूरी है ताकि खुद और परिवार को स्ट्रोक जैसी गंभीर स्थिति से बचाया जा सके। यहां सर्दियों में होने वाली कुछ गलतियों और आदतों का विवरण है जो ब्रेन स्ट्रोक या शरीर के अन्य हिस्सों में भी (स्ट्रोक) का खतरा बढ़ा सकती हैं और इसी के साथ आपको बचाव बचाव के उपाय भी दिए गए हैं।

सर्दियों में स्ट्रोक का खतरा क्यों बढ़ता है?

सर्दी के मौसम में स्ट्रोक का खतरा बहुत अधिक बढ़ा जाता है क्योंकि इस मौसम में ठंडी हवा में धमनियां सिकुड़ जाती हैं।

ब्लड प्रेशर में अचानक उछाल आ सकता है।

खून का घनत्व (Blood Viscosity) बढ़ जाता है।

शरीर की सूजन और तनाव से स्ट्रोक का जोखिम और बढ़ता है।

सर्दियों में होने वाली आम गलतियां जो बढ़ाती स्ट्रोक का खतरा

अगर मरीज को पहले से ही ब्लड प्रेशर और शुगर की शिकायत है तो उन्हें स्ट्रोक का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। अगर सर्दियों में BP या शुगर अनियंत्रित रहे तो स्ट्रोक का खतरा दोगुना हो जाता है।

गरम गर्म कपड़े न पहनना। शरीर ठंड में जल्दी सिकुड़ता है और ब्लड फ्लो धीमा होता है।

जल्दी उठना और अचानक एक्सरसाइज करना।

सुबह अचानक स्ट्रेच या दौड़ने से ब्लड प्रेशर झटका खा सकता है।

पानी कम पीना। ठंड में प्यास कम लगती है, जिससे खून गाढ़ा हो सकता है।

ऑयली फूड वाला भोजन ज्यादा करना। भारी तला-भुना और फैटी फूड LDL बढ़ाता है और धमनियों में जाम बढ़ाता है।

स्ट्रोक से बचाव के उपाय

पानी पर्याप्त पीएं। ठंड में भी दिन भर में 6–8 गिलास पानी लें। संतुलित आहार लें। हरी सब्जियाँ, फल, साबुत अनाज और ओमेगा-3 फूड शामिल करें। अलसी का सेवन करें इससे खुन पतला रहता है। लहसुन अदरक का सेवन करें इससे भी नसों की सफाई होती रहती है। होममेड हर्बल काढ़ा पीएं। खून पतला करने वाले आहार जरूर खाएं।

गरम कपड़े पहनें और ठंड से बचें। स्कार्फ, दस्ताने, टोपी और सर्दी के जूते।

हल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करें। दिन में कम से कम 20–30 मिनट टहलें या योग करें।

ब्लड प्रेशर और शुगर नियमित जांचें। डॉक्टर की सलाह से दवा लें और समय-समय पर चेक करें।

तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन जरूर करें और हल्का संगीत सुनें। इससे स्ट्रेस कम करता है।



खून पतला करने वाले आहार (Natural Blood Thinners)

खून को जरूरत से ज्यादा गाढ़ा होने से रोकने के लिए कुछ प्राकृतिक आहार बहुत मददगार होते हैं। ये आहार ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करते हैं और हार्ट अटैक, स्ट्रोक व क्लॉट बनने के खतरे को कम कर सकते हैं।

1. लहसुनः लहसुन में एलिसिन होता है, जो खून को जमने से रोकने में मदद करता है। रोज 1–2 कली कच्चा लहसुन फायदेमंद हो सकता है।

2. अदरकः अदरक में मौजूद यौगिक प्लेटलेट्स को आपस में चिपकने से रोकते हैं, जिससे खून पतला रहता है।

3. हल्दीः हल्दी का करक्यूमिन एंटी-क्लॉटिंग गुण रखता है। दूध या सब्ज़ी में हल्दी लेना लाभकारी है।

4. ओमेगा-3 फैटी एसिडः मछली (सैल्मन), अलसी के बीज, अखरोट में पाया जाता है। यह ब्लड फ्लो स्मूद करता है।

5. हरी पत्तेदार सब्ज़ियांः पालक, मेथी, ब्रोकली में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो रक्त संचार सुधारते हैं।

6. अनारः अनार का रस खून की नलियों को स्वस्थ रखता है और ब्लड क्लॉट का जोखिम कम करता है।

जरूरी सावधानीः अगर आप पहले से ब्लड थिनर दवाएं (जैसे Aspirin, Warfarin) ले रहे हैं, तो इन आहारों को ज्यादा मात्रा में लेने से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें।

