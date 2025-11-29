02 DECTUESDAY2025 8:18:20 PM
शुगर के मरीज और मोटे लोग बचकर रहें इस कैंसर से, खतरा बढ़ने के बाद समझ आते हैं इसके लक्षण

  29 Nov, 2025
नारी डेस्क: जब हम डायबिटीज और मोटापे के बारे में सोचते हैं, तो हम अक्सर दिल की सेहत या हम कितनी अच्छी एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, इस पर ध्यान देते हैं। हालांकि हम शायद ही कभी इन बीमारियों को पैंक्रियाटिक कैंसर जैसी ज़्यादा गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम से जोड़ते हैं। कई ऑन्कोलॉजिस्ट (कैंसर विशेषज्ञ) बताते हैं कि डायबिटीज और मोटापा दोनों ही Pancreatic Cancer के जोखिम को बढ़ाते हैं।इस खतरनाक कैंसर के कुछ ही लक्षण दिखते हैं और अक्सर इसका पता तब तक नहीं चलता जब तक बहुत देर न हो जाए।   Pancreatic Cancer को “Silent Killer” कहा जाता है क्योंकि शुरुआती चरण में इसके लक्षण बहुत हल्के और छिपे हुए होते हैं।


डायबिटीज और मोटापा Pancreatic Cancer का जोखिम क्यों बढ़ाते हैं?

इंसुलिन का बढ़ा स्तर (High Insulin Levels): मोटापा और डायबिटीज शरीर में इंसुलिन का स्तर बढ़ाते हैं, जो अग्न्याशय की कोशिकाओं को अधिक काम करने पर मजबूर करता है। इससे कोशिकाओं में बदलाव (mutation) का जोखिम बढ़ जाता है।

क्रोनिक इंफ्लेमेशन (Chronic Inflammation): मोटापे में शरीर में सूजन रहती है। यह सूजन Pancreas पर असर डालती है और कैंसर की शुरुआत कर सकती है।

फैट जमा होना (Fat Accumulation): पेट के आसपास जमी चर्बीPancreas के आसपास भी दबाव बनाती है, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ सकता है।

टाइप-2 डायबिटीज नया संकेत भी हो सकता है: कई बार अचानक हुई डायबिटीज Pancreatic Cancer का शुरुआती संकेत हो सकती है।


Pancreatic Cancer के 8 Silent Symptoms

क्योंकि ये लक्षण अक्सर सामान्य समस्याओं जैसे लगते हैं, लोग इन्हें अनदेखा कर देते हैं जैसे ऊपरी पेट और पीठ में लगातार दर्द। दर्द पेट के ऊपरी हिस्से से शुरू होकर पीठ तक जाता है। यह बहुत आम लेकिन खतरे का संकेत है। बिना डाइट बदले वजन तेजी से कम होना एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। आंखों और त्वचा में पीलापन आना भी बड़ी चेतावनी है, यह इसलिए होता है क्योंकि कैंसर बाइल डक्ट को ब्लॉक कर देता है। भोजन के बाद भारीपन या सूजन को अक्सर लोग एसिडिटी समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन यह भी कैंसर के संकेत हैं। मल का रंग बहुत हल्का हो जाना या तैलीय दिखना – Pancreas ठीक से पाचन एंजाइम नहीं बना रहा है। कई ऑन्कोलॉजिस्ट बताते हैं कि अचानक ब्लड शुगर बढ़ना Pancreatic Cancer का साइलेंट संकेत हो सकता है।


इन लोगों को ज्यादा खतरा 

 टाइप-2 डायबिटीज वाले, मोटापा / पेट की चर्बी वाले, 50+ उम्र, धूम्रपान करने वाले, फैटी लिवर या जिन लोगों की कैंसर को लेकर फैमिली हिस्ट्री है उन्हें अलर्ट रहने की जरूरत है। 


Pancreatic Cancer से बचने के तरीके

-वजन कंट्रोल रखें
-पेट की चर्बी कम करें
-शुगर लेवल नियमित चेक करें
-धूम्रपान बिलकुल बंद
-अत्यधिक फ्राइड और प्रोसेस्ड फूड कम करें
- नियमित व्यायाम
- एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड जैसे बेरी, हल्दी, पालक, बादाम को अपनी डाइट में शामिल करें।
 

