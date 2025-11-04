07 NOVFRIDAY2025 8:25:11 PM
Nari

बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के सामने चले लात-घूंसे, श्रद्धालुओं ने पुलिस वालों पर किया हमला

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 04 Nov, 2025 04:40 PM
बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के सामने चले लात-घूंसे, श्रद्धालुओं ने पुलिस वालों पर किया हमला

नारी डेस्क:  मथुरा के वृंदावन में मंगलवार सुबह श्री बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं के एक समूह ने एक पुलिसकर्मी पर कथित तौर पर हमला किया। मंदिर में  कार्तिक पूर्णिमा से पहले भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसे काबू करने में लगे पुलिसकर्मियों से कुछ श्रद्धालु भीड़ गए ऐसे में दोनों पक्षों के बीच खूब लात-घूंसे चले। 
यह भी पढ़ें:  भारत को World Cup दिलाने वाली कप्तान हरमनप्रीत कौर की सलाह- सपने देखना कभी बंद मत करना
 

 पुलिस सूत्रों ने बताया कि मंदिर परिसर में भीड़ को नियंत्रित करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात हेड कांस्टेबल यागवेंद्र पर कुछ श्रद्धालुओं ने हमला कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। बताया ज रहा है कि चार श्रद्धालुओं का मंदिर में प्रवेश करने के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से तीखी बहस हो गई। यह विवाद देखते ही देखते बढ़ गया और दोनों पक्षों में हाथापाई तथा लात-घूंसे चलने लगे। 
 

यह भी पढ़ें:  आपके खाते में आएंगे सीधा 30 हजार रुपये
 

घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया। विवाद में शामिल चारों श्रद्धालुओं को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।  मामला दर्ज करके आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।" वृंदावन के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक बांके बिहारी मंदिर में अक्सर श्रद्धालुओं की खासी भीड़ होती है। इस घटना के बाद मंदिर का माहौल तनावपूर्ण हो गया है। 
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it