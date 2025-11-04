बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के सामने चले लात-घूंसे, श्रद्धालुओं ने पुलिस वालों पर किया हमला

नारी डेस्क: मथुरा के वृंदावन में मंगलवार सुबह श्री बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं के एक समूह ने एक पुलिसकर्मी पर कथित तौर पर हमला किया। मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा से पहले भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसे काबू करने में लगे पुलिसकर्मियों से कुछ श्रद्धालु भीड़ गए ऐसे में दोनों पक्षों के बीच खूब लात-घूंसे चले।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि मंदिर परिसर में भीड़ को नियंत्रित करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात हेड कांस्टेबल यागवेंद्र पर कुछ श्रद्धालुओं ने हमला कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। बताया ज रहा है कि चार श्रद्धालुओं का मंदिर में प्रवेश करने के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से तीखी बहस हो गई। यह विवाद देखते ही देखते बढ़ गया और दोनों पक्षों में हाथापाई तथा लात-घूंसे चलने लगे।



घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया। विवाद में शामिल चारों श्रद्धालुओं को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। मामला दर्ज करके आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।" वृंदावन के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक बांके बिहारी मंदिर में अक्सर श्रद्धालुओं की खासी भीड़ होती है। इस घटना के बाद मंदिर का माहौल तनावपूर्ण हो गया है।

