आपके खाते में  आएंगे सीधा 30 हजार रुपये.... बिहार की महिलाओं से तेजस्वी यादव ने किया बड़ा वादा

नारी डेस्क: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से दो दिन पहले मुख्यमंत्री पद के लिए महागठबंधन के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, तो ‘माई बहिन योजना' के तहत एक वर्ष की पूरी राशि के रूप में 30,000 रुपये सीधे महिलाओं के बैंक खातों में भेजे जाएंगे। यह योजना महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।



यादव ने कहा-, “सरकार बनने के बाद 14 जनवरी को हमारी सरकार एक साल का पूरा पैसा माता-बहनों के खाते में भेज देगी। यह हमारी बहनों के सशक्तीकरण की दिशा में पहला कदम होगा।” उन्होंने कहा कि यह योजना राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की जाएगी और लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा।



माई बहिन मान योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सशक्तिकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के साथ ही सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह योजना महिलाओं को सामाजिक तौर पर मजबूत करेगी, महिलाएं आर्थिक और सामाजिक निर्णयों को लेने के लिए भी आत्मनिर्भर बनेगी। इस आगामी योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को दिए गए नंबर 8800023525 पर मिस्ड कॉल करना हैं और कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपना फॉर्म भरना है।