Deepika Padukone बनने वाली जल्दी Sunny Deol की रिश्तेदार, जुड़ गया Dharmendra से रिश्ता

  Edited By Vandana,
  Updated: 29 Nov, 2025 06:53 PM
नारी डेस्कः दीपिका पादुकोण इस समय बिजी चल रही हैं क्योंकि उनकी बहन अनीशा पादुकोण की शादी है और उससे भी बड़ी बात यह है कि दीपिका इस शादी के बाद से सनी देओल की रिश्तेदार बनने वाली है। चलिए आपको बताते हैं। 

गोल्फ प्लेयर अनीशा की सगाई दुबई के एक बिजनेसमैन से हो चुकी है और जो उनके मंगेतर हैं उनका नाम धर्मेंद्र देओल के परिवार के साथ जुड़ा है खासकर सनी देओल के बड़े बेटे करण देओल के साथ, दरअसल अनीशा की शादी रोहन आचार्य से होने वाली हैं जो दृशा आचार्य के भाई हैं और करण देओल के साला साहब लगते हैं। अनीशा रोहन की शादी के बाद दीपिका और धर्मेंद्र भी रिश्तेदार बन जाएंगे।  रोहन आचार्य, बिमल रॉय के परपोते हैं। रोहन आचार्य, दुबई में रहने वाले एक बिजनेसमैन हैं जो अपने परिवार के साथ काम करते हैं और अनीशा एक पूर्व गोल्फ खिलाड़ी हैं जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भारत को रिप्रिजेंट किया है।
इसी के साथ अनीशा 'द लिव लव लाफ फाउंडेशन' की सीईओ हैं, और इसकी फाउंडर  उनकी बहन दीपिका पादुकोण हैं। ये फाउंडेशन मेंटल हैल्थ अवेयरनेस पर काम करती हैं। अनीशा ने Psychology, Sociology और Economics में ग्रेजुएशन किया है। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से भी पढ़ाई की है। कहा जा रहा है कि अनीशा और रोहन को मिलाने वाले रणवीर सिंह ही है। उन्होंने दोनों को पहली बार मिलवाया था। 
 

