क्रिकेटर स्मृति मंधाना के होने वाले पति की हालत बेहद खराब, बहन बोली- उसके लिए दुआ कीजिए

  • Updated: 27 Nov, 2025 09:58 AM
क्रिकेटर स्मृति मंधाना के होने वाले पति की हालत बेहद खराब, बहन बोली- उसके लिए दुआ कीजिए

नारी डेस्क:  इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना और सिंगर पलाश मुच्छल की शादी और उससे जुड़ी सारी अफ़रा-तफ़री पिछले दो दिनों से सुर्खियां बटोर रही है। सेलिब्रेशन अचानक रुक गया था जब इस मौके के दौरान स्मृति के पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। इसके अलावा अचानक हुई इस घटना ने ऑनलाइन बहुत सारे अंदाज़ों को हवा दी, जिसके बाद कई अफवाहें उड़ीं, जिससे पलाश मुच्छल के ख़िलाफ़ लोगों ने गुस्सा दिखाया। सिंगर पर स्मृति को धोखा देने का आरोप लगाया गया था, लेकिन अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है।
मंधना के पिता के बाद कंपोज़र को रविवार को सांगली में शादी की जगह से लौटने के बाद मुंबई के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। सिंगर को बहुत ज़्यादा थकान की वजह से भर्ती कराया गया है। स्थिति तब और खराब हो गई जब स्मृति और परिवार के दूसरे सदस्यों ने अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शादी से जुड़ा सारा कंटेंट हटा दिया। अब पलाश के सपोर्ट में उनकी कज़िन नीति टाक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उनके बचाव में लिखा है। 

नीति ने लिखा- “पलाश आज बहुत गंभीर हालत से गुज़र रहे हैं। आप सभी को सच जाने बिना उन्हें जज नहीं करना चाहिए… टेक्नोलॉजी इंसानों से बहुत आगे निकल गई है और लोगों को अफवाहों के आधार पर राय नहीं बनानी चाहिए। उनके लिए प्रार्थना करें।” 25 नवंबर को, पलाश की बहन और मशहूर सिंगर पलक मुच्छल ने प्राइवेसी की रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने कहा- “स्मृति के पिता की सेहत की वजह से स्मृति और पलाश की शादी रोक दी गई है। हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस सेंसिटिव समय में दोनों परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करें।” स्मृति और पलाश 23 नवंबर को शादी करने वाले थे। उनकी शादी से पहले की रस्में, हल्दी से लेकर संगीत तक, सोशल मीडिया पर वायरल होती दिखीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शादी से पहले कपल को बधाई देने और उनके साथ के सफर के लिए शुभकामनाएं देने के लिए एक लेटर भेजा था।

