स्वाद में बेमिसाल, बनाने में आसान Chicken Shawarma, जाने रेसिपी

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 02 Nov, 2025 05:02 PM
नारी डेस्क: शवरमा एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है जिसे हम नॉनवेज खाने वाले काफी पसंद करते हैं।शवरमा वैसे तो मिडिल ईस्ट में काफी पॉपुलर, खासतौर पर लेबनान में लेकिन इसके स्वाद के कारण हर नॉनवेज खाने वाला इसे बड़े चाव से खाता है। शवरमा को शोरमा भी कहा जाता है। बेक चिकन के टुकड़ों को दही के साथ मैरीनेट करने के बाद पीटा ब्रेड में रोल करके ताहिनी और मेयोनीज के साथ सर्व किया जाता है। वैसे तो शवरमा का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है लेकिन क्या आप जानते है चिकन शवरमा का रेस्टोरेंट वाला स्वाद घर पर भी पा सकते हैं और इसे बनाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी।यहां हम आपको चिकन शवरमा बनाने का एक आसान तरीका बताने जा रहे हैं, जिसे आप अपने घर पर कम समय में बना सकते हैं।

सामग्री:

चिकन (बोनलेस) – 500 ग्राम
दही – 1/2 कप
लहसुन (कुटा हुआ) – 1 चम्मच
अदरक (कसा हुआ) – 1 चम्मच
काली मिर्च – 1/2 चम्मच
लाल मिर्च पाउडर – 1 चम्मच
धनिया पाउडर – 1 चम्मच
जीरा पाउडर – 1/2 चम्मच
गरम मसाला – 1/2 चम्मच
नींबू का रस – 1 चम्मच
पेपरिका – 1/2 चम्मच
सोया सॉस – 1 चम्मच
सेंधा नमक – स्वाद अनुसार
ऑलिव ऑयल – 2-3 चम्मच
प्याज (कटा हुआ) – 1
टमाटर (कटा हुआ) – 1
हरी मिर्च (कटी हुई) – 1
ताजा हरा धनिया (सजाने के लिए)
पिटा ब्रेड या रोटी – सर्व करने के लिए

चिकन शवरमा बनाने की रेसिपी

1.चिकन के टुकड़ों को धोकर अच्छे से सुखा लें।अब एक बर्तन में दही, लहसुन, अदरक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, नींबू का रस, सोया सॉस, काली मिर्च, पेपरिका और सेंधा नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें। इस मसाला मिश्रण में चिकन के टुकड़ों को डालें और इसे अच्छे से कोट कर लें। अब इसे ढक कर कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में मैरीनेट होने के लिए रख दें (आप इसे रातभर भी छोड़ सकते हैं ताकि स्वाद अच्छे से घुल सके)।

2. अब चिकन को ग्रिल पैन, तवा या ओवन में पकाया जा सकता है। यदि आप तवा पर पका रहे हैं, तो तवे पर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालें और उसमें चिकन के टुकड़े डालकर पकाएं।चिकन को हर 5 मिनट में पलटते रहें ताकि वह हर तरफ से अच्छी तरह पक जाए। इसे लगभग 15-20 मिनट तक पकाएं।

3. अब पिटा ब्रेड ले उसमें चिकन के टुकड़े रखें।इसके ऊपर कटे हुए प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डालें। आप चाहें तो कुछ हरा धनिया भी डाल सकते हैं।अगर आप शावरमा को और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं, तो ऊपर से ताजा हुमस, ताजा ताहिनी (sesame paste), या योगर्ट सॉस डाल सकते हैं।

4. अब इस शावरमा को हल्का सा लपेट लें और गर्मागर्म सर्व करें। आप इसे साथ में कुछ फ्रेंच फ्राइज या हरे सलाद के साथ भी परोस सकते हैं।

आपका चिकन शावरमा तैयार है। यदि आप मसालेदार और स्वाद से भरपूर शावरमा का आनंद लेना चाहते हैं, तो इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें।

Got it