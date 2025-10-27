27 OCTMONDAY2025 9:36:58 PM
छठ की खुशियां बदली मातम में, नदी में नहाने गए 4 मासूम बच्चों की डूबकर मौत, गांव में मचा कोहराम

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 27 Oct, 2025 03:48 PM
नारी डेस्क:  छठ पूजा जैसे पवित्र और आस्था से भरे पर्व पर बिहार के भागलपुर जिले में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया। जहां एक ओर महिलाएं भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की तैयारी कर रही थीं, वहीं दूसरी ओर गांव में चार मासूम बच्चों की मौत की खबर ने पूरे माहौल को मातम में बदल दिया।

 नदी में नहाने गए चार बच्चे, डूबकर गई जान

यह हादसा नवगछिया अनुमंडल के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के नवटोलिया गांव के पास हुआ। सोमवार सुबह छठ पर्व के अवसर पर कई बच्चे नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान चार बच्चे नहाते-नहाते अचानक गहरे पानी में चले गए और देखते ही देखते डूबने लगे।

 गोताखोरों की मदद से निकाले गए शव

मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया और तुरंत गोताखोरों को बुलाया गया। काफी मशक्कत के बाद चारों बच्चों को नदी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सभी बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। घाट पर पूजा की तैयारियां कर रही महिलाएं भी रो पड़ीं। खुशी का माहौल कुछ ही मिनटों में शोक में बदल गया।

 गांव में पसरा मातम

घटना की खबर फैलते ही पूरा गांव गम में डूब गया। मृत बच्चों के घरों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव के लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ था, जिससे नहाना बेहद खतरनाक था। इसके बावजूद बच्चे घाट पर उतर गए और यह बड़ा हादसा हो गया।

 पुलिस ने शुरू की जांच

सूचना मिलते ही इस्माइलपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि ऐसे स्थलों पर सुरक्षा के इंतजाम और चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं ताकि भविष्य में ऐसे हादसे टाले जा सकें।

आस्था के पर्व पर दर्द की लहर

छठ पूजा का यह पर्व जहां सूर्य उपासना और पारिवारिक सुख-शांति का प्रतीक है, वहीं इस हादसे ने पूरे इलाके को गहरे दुख में डाल दिया। जिस घाट पर आज गीत और पूजा की आवाजें गूंजनी थीं, वहां अब सिर्फ सन्नाटा और मातम पसरा हुआ है। गांव के लोग और स्थानीय प्रशासन ने चारों मासूम आत्माओं के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है।
 
  

Nari Special

