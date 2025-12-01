02 DECTUESDAY2025 8:32:48 PM
  • Edited By Monika,
  • Updated: 01 Dec, 2025 05:21 PM
ज़मीन पर पटका और गला दबाने की कोशिश की…स्कूल स्टाफ महिला की मासूम के साथ हैवानियात का Video Viral

नारी डेस्क : तेलंगाना की राजधानी Hyderabad से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक प्राइवेट स्कूल में सहायक स्टाफ के तौर पर काम करने वाली महिला ने चार साल की नर्सरी छात्रा के साथ ऐसी बर्बरता की कि उसका वीडियो वायरल होते ही पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया।

वीडियो में दिखी क्रूर मारपीट

यह घटना Shapur Nagar स्थित एक प्राइवेट स्कूल की है। वीडियो में आरोपी महिला लक्ष्मी बार-बार बच्ची को थप्पड़ मारती दिखाई दे रही है। वह मासूम को जमीन पर जोर से पटकती है, दीवार पर सिर मारती है और पैरों से कुचलने की कोशिश करती भी नजर आती है। सबसे डरावनी बात यह है कि महिला बच्ची का गला दबाने की कोशिश करती हुई भी दिखती है।

मां से निजी मनमुटाव बना वजह

पुलिस के अनुसार, बच्ची की मां उसी स्कूल में बस कंडक्टर के रूप में काम करती हैं। आरोप है कि लक्ष्मी का मां से पुराना विवाद था। उसे डर था कि बच्ची की मां कम उम्र के कारण उसकी नौकरी न छीन ले। इसी मनमुटाव के चलते उसने मासूम पर हमला कर दिया। बता दें की जब यह सब हो रहा था, तभी स्कूल के पास रहने वाले एक व्यक्ति ने यह पूरी घटना अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। वीडियो सामने आते ही बच्ची के माता-पिता ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस की कार्रवाई

शिकायत मिलते ही पुलिस ने महिला Lakshmi को हिरासत में ले लिया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या उसने पहले भी बच्चों के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार किया है। इस घटना ने स्कूलों में छोटे बच्चों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। माता-पिता और स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है और वे स्कूल प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

