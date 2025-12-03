08 DECMONDAY2025 10:44:33 PM
  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 03 Dec, 2025 03:55 PM
शादी टलते ही पलाश मुच्छल पहुंचे संत प्रेमानंद के आश्रम, जप-ध्यान में डूबे फोटोज वायरल

नारी डेस्क: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बैटर स्मृति मंधाना और बॉलीवुड म्यूज़िशियन पलाश मुच्छल की शादी इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खियों में है। शादी टलने के बाद अब एक नया वायरल वीडियो सामने आया है, जिसमें पलाश मुच्छल आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज के दरबार में बैठे दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आते ही इंटरनेट पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं।

शादी पोस्टपोन होने के बाद बढ़ी चर्चाएं

स्मृति और पलाश की शादी पहले दिसंबर में होने वाली थी, लेकिन अचानक स्मृति मंधाना के पिता की तबीयत खराब हो गई। इसी वजह से शादी को आगे बढ़ा दिया गया। शादी टलते ही सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं   कुछ लोग तारीख जानना चाहते थे, कुछ दोनों की रिश्ते की स्थिति पर सवाल उठाने लगे।

बीमार पड़े पलाश, अस्पताल में हुई थी भर्ती

इसी बीच खबर आई कि पलाश मुच्छल की भी तबीयत बहुत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। फैंस को लगा कि शादी की टेंशन और लगातार ट्रोलिंग का असर उनकी सेहत पर पड़ा है। अब जब वह ठीक हुए तो सबसे पहले उन्हें प्रेमानंद महाराज के आश्रम में देखा गया, जिससे फैंस और भी भावुक हो गए।

प्रेमानंद महाराज के दरबार में पलाश—वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि पलाश भीड़ में बिल्कुल शांत होकर महाराज के सामने बैठे हैं। उनके चेहरे पर थकान और भावनात्मक तनाव साफ दिख रहा है। फैंस का कहना है कि शायद पलाश मानसिक शांति और ताकत के लिए आध्यात्मिक शरण में पहुंचे हैं। यह वीडियो तेजी से सारे इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर हो रहा है और लोग लगातार अपनी राय दे रहे हैं।

अफवाहों ने बढ़ाई परेशानी, लगे धोखे के आरोप

शादी टलने की वजह सामने आने से पहले सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैलने लगीं। कुछ यूज़र्स ने यह तक लिख दिया कि पलाश ने स्मृति को धोखा दिया है जिससे पूरा मामला और विवादों में घिर गया। हालांकि कपल की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है।

परिवार ने दिया सफाई, बताया शादी सिर्फ तारीख बदलने से टली

पलाश की बहन पलक मुच्छल और उनकी मां ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर स्पष्ट किया कि शादी सिर्फ स्मृति के पिता की तबीयत खराब होने की वजह से आगे बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि दोनों के रिश्ते में कोई दिक्कत नहीं है, न ही किसी तरह का धोखा या विवाद हुआ है। यह साफ होते ही फैंस थोड़ा शांत हुए, लेकिन अभी भी कई लोग इंटरनेट पर अपनी राय साझा कर रहे हैं।

फैंस कंफ्यूज, कुछ कर रहे सपोर्ट – कुछ कर रहे ट्रोल

पलाश के महाराज के दरबार में बैठने वाला वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग उन्हें सपोर्ट करते हुए लिख रहे हैं कि कठिन समय में आध्यात्मिकता सबसे बड़ा सहारा होती है।   जबकि कुछ ट्रोल्स अब भी उन पर अनावश्यक टिप्पणियां कर रहे हैं।  

X

