लगातार पैरों में दर्द और झुनझुनी होने का कारण शरीर में कम है ये विटामिन

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 28 Aug, 2025 05:43 PM
नारी डेस्क : हमारे शरीर के लिए विटामिन्स बेहद जरूरी होते हैं। ये विटामिन्स हमारे शरीर के कई जरूरी कामों में मदद करते हैं। अगर किसी खास विटामिन की कमी हो जाए तो शरीर में कई तरह की समस्याएं शुरू हो सकती हैं। खासकर पैरों में दर्द और चलने-फिरने में परेशानी होना कई बार विटामिन की कमी का संकेत हो सकता है। आज हम बात करेंगे उस एक विटामिन के बारे में जिसकी कमी से पैरों में दर्द और कमजोरी महसूस होती है।

विटामिन B12 की कमी से होती है परेशानी

पैरों में दर्द और कमजोरी का एक बड़ा कारण विटामिन B12 की कमी हो सकती है। विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए नर्व सिस्टम और रक्त निर्माण के लिए बहुत जरूरी होता है। जब शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो नसें कमजोर होने लगती हैं और नर्व फंक्शन प्रभावित होता है। इसके कारण पैरों में झुनझुनी, दर्द और चलने में दिक्कत हो सकती है।

पैरों में दर्द और झुनझुनी की समस्या

जब विटामिन B12 की कमी होती है तो पैरों में झुनझुनी या सनसनाहट महसूस हो सकती है। यह एक तरह का नर्व डैमेज होता है, जिसे न्यूरोपैथी कहा जाता है। शुरुआत में दर्द हल्का होता है, लेकिन समय के साथ यह बढ़ सकता है और पैरों में भारीपन या कमजोरी भी महसूस हो सकती है। इस वजह से चलने-फिरने में परेशानी होती है।

कमजोरी और थकान का एहसास

विटामिन B12 की कमी से शरीर में थकान और कमजोरी भी आ सकती है। खासकर पैरों में मांसपेशियों की ताकत कम हो जाती है, जिससे चलने-फिरने की क्षमता प्रभावित होती है। जो लोग अक्सर थकान महसूस करते हैं या पैरों में कमजोरी का सामना कर रहे हैं, उन्हें अपनी विटामिन B12 की लेवल जरूर चेक करानी चाहिए।

ये भी पढ़ें:  किडनी  फेलियर होने के पहले दिखते हैं ये 7 संकेत, न करें नज़रअंदाज़ करने की भूल

विटामिन B12 की कमी के और लक्षण

सिर्फ पैरों में दर्द ही नहीं, विटामिन B12 की कमी से कई और लक्षण भी नजर आते हैं जैसे कि कमजोरी, याददाश्त कमजोर होना, मूड में बदलाव, और जीभ का लाल होना। यदि ये लक्षण दिखें तो जल्द से जल्द डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

विटामिन B12 की कमी कैसे पूरी करें?

विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए सबसे पहले सही डायग्नोसिस जरूरी है। इसके बाद डॉक्टर विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स देने की सलाह देते हैं। इसके अलावा मांसाहारी लोगों के लिए अंडे, दूध, मांस और मछली विटामिन B12 के अच्छे स्रोत हैं। शाकाहारी लोग फोर्टिफाइड फूड्स या सप्लीमेंट के जरिए विटामिन B12 ले सकते हैं।

बचाव के उपाय

अपनी डाइट में विटामिन B12 युक्त चीजें शामिल करें। समय-समय पर अपनी हेल्थ चेकअप करवाते रहें। थकान या पैरों में दर्द की समस्या हो तो उसे नजरअंदाज न करें।

डॉक्टर से सलाह लेकर सप्लीमेंट लेना शुरू करें।

पैरों में दर्द और चलने-फिरने में परेशानी को हल्के में न लें। यह विटामिन B12 की कमी का संकेत हो सकता है, जिसे समय रहते सही इलाज से ठीक किया जा सकता है। अपने शरीर की सुनें और सही पोषण लेकर स्वस्थ रहें। अगर आपको पैरों में लगातार दर्द या कमजोरी महसूस हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
 

 

