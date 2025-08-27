किडनी  फेलियर होने के पहले दिखते हैं ये 7 संकेत, न करें नज़रअंदाज़ करने की भूल

नारी डेस्क: हमारी किडनियां शरीर का एक बेहद ज़रूरी हिस्सा हैं। ये न सिर्फ खून को साफ करने का काम करती हैं, बल्कि शरीर में पानी, नमक और मिनरल्स का संतुलन बनाए रखती हैं। लेकिन जब किडनी धीरे-धीरे खराब होने लगती है, तो शरीर में कई तरह के बदलाव आने लगते हैं। ये बदलाव अगर समय रहते पकड़ लिए जाएं, तो गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। आइए, इन लक्षणों को समझते हैं।

पेशाब में बदलाव महसूस होना

किडनी की गड़बड़ी का पहला संकेत अक्सर पेशाब में बदलाव के रूप में सामने आता है। अगर आप देख रहे हैं कि आपकी पेशाब की मात्रा कम हो रही है, या पेशाब झागदार (फोमी) हो गया है, तो ये किडनी से प्रोटीन लीक होने का संकेत हो सकता है। कभी-कभी रात को बार-बार पेशाब लगना या उसका रंग बहुत गहरा हो जाना भी एक चेतावनी हो सकती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पेशाब पहले जैसा नहीं रहा, तो इसे अनदेखा न करें।

शरीर में सूजन आना

क्या आपने कभी सुबह उठते ही चेहरे पर सूजन या आंखों के नीचे फुलाव महसूस किया है? या फिर दिन में आपके पैरों और टखनों में सूजन रहने लगी है? ये संकेत इस बात के हो सकते हैं कि आपकी किडनियां शरीर से अतिरिक्त पानी और नमक बाहर नहीं निकाल पा रही हैं। यह सूजन धीरे-धीरे बढ़ सकती है और कई बार सामान्य थकान या वजन बढ़ने जैसा महसूस हो सकता है।

हमेशा थकान और कमजोरी महसूस होना

अगर आपको हर समय थकान लग रही है, बिना ज्यादा मेहनत के भी शरीर भारी लगता है, तो यह सिर्फ आराम की कमी नहीं हो सकती। किडनियां एक खास हार्मोन बनाती हैं जो शरीर में खून की कमी को रोकता है। जब किडनियां खराब होती हैं, तो यह हार्मोन कम बनने लगता है और इससे शरीर में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। इसी वजह से थकावट और कमजोरी महसूस होती है।

सांस लेने में दिक्कत होना

अगर आप सीढ़ियां चढ़ने या थोड़ा चलने पर ही हांफने लगते हैं, या लेटते समय सांस लेने में तकलीफ होती है, तो ये भी किडनी की समस्या का लक्षण हो सकता है। जब किडनी ठीक से काम नहीं करती, तो फेफड़ों में पानी जमा हो सकता है, जिससे सांस फूलने लगती है। इस तरह की दिक्कत को कभी हल्के में न लें, खासकर अगर यह पहले नहीं होती थी।

उल्टी, मतली और भूख कम लगना

जब शरीर में टॉक्सिन्स (विषैले तत्व) बढ़ जाते हैं, तो उसका असर सीधे हमारे पेट पर पड़ता है। बार-बार उल्टी आना, मिचली रहना, भूख का कम लगना और मुंह का स्वाद कड़वा या धातु जैसा महसूस होना ये संकेत हो सकते हैं कि किडनी खून को ठीक से साफ नहीं कर पा रही। यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो शरीर और भी कमजोर हो सकता है।

त्वचा में खुजली और रूखापन होना

अगर आपकी त्वचा लगातार खुजली कर रही है, बहुत रूखी हो गई है या उसमें बार-बार रैशेज़ हो रहे हैं, तो इसका कारण सिर्फ मौसम नहीं हो सकता। किडनी जब टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल पाती, तो ये ज़हरीले तत्व शरीर में जमा होकर त्वचा पर असर डालते हैं। धीरे-धीरे यह खुजली बढ़ सकती है और नींद तक में खलल डाल सकती है।

दिमागी हलचल – भ्रम, ध्यान की कमी, याददाश्त में गड़बड़ी

कई बार किडनी की गंभीर खराबी का असर दिमाग पर भी होता है। अगर आपको छोटी-छोटी बातें भूलने लगी हैं, ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो रहा है, या कभी-कभी उलझन सी महसूस होती है तो यह सिर्फ तनाव नहीं हो सकता। जब शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट्स ज्यादा हो जाते हैं, तो यह मानसिक स्थिति पर असर डालते हैं और व्यक्ति भ्रमित हो सकता है।

क्या करें अगर ये लक्षण दिखें?

अगर इन लक्षणों में से कोई भी आपको लगातार महसूस हो रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। कई बार ये लक्षण दूसरी बीमारियों से भी जुड़े हो सकते हैं, लेकिन किडनी की जांच कराना ज़रूरी है ताकि समय रहते इलाज शुरू हो सके।

कुछ आसान सावधानियां

ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल में रखें

पर्याप्त पानी पिएं

बिना डॉक्टर की सलाह दवाइयां न लें

हेल्थ चेकअप नियमित कराएं

आपकी सेहत आपकी ज़िम्मेदारी है। किडनी की देखभाल समय पर की जाए, तो ज़िंदगी को लंबा और स्वस्थ बनाया जा सकता है। इन संकेतों को पहचानिए और दूसरों को भी जागरूक कीजिए।