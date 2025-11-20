Dharmendra Health Update: अब कैसी है हीमैन की हालत? पढ़ें लेटेस्ट जानकारी

नारी डेस्क: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत को लेकर फैंस लंबे समय से चिंतित थे। हाल ही में उनकी हेल्थ पर लेटेस्ट अपडेट सामने आया है, जिससे उनके चाहने वालों को राहत मिली है। आइए जानते हैं कि अब धर्मेंद्र की हालत कैसी है और उनकी सेहत को लेकर क्या जानकारी मिली है।

धर्मेंद्र का इलाज घर पर ही चल रहा है

धर्मेंद्र फिलहाल अपने घर पर ही इलाज कर रहे हैं। वह अपने परिवार के बीच आराम कर रहे हैं और धीरे-धीरे रिकवर कर रहे हैं। उनके फैंस भी सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से उनके जल्दी ठीक होने की दुआ कर रहे हैं।

लेटेस्ट हेल्थ अपडेट

19 नवंबर को एनडीटीवी की रिपोर्ट में बताया गया कि धर्मेंद्र ठीक हैं और पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में उन्हें सांस लेने में परेशानी हुई थी, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज और देखभाल के बाद अब उन्हें घर पर ही आराम और इलाज दिया जा रहा है।

झूठी निधन की अफवाहों पर विराम

इस बीच, धर्मेंद्र के निधन की अफवाहें भी सामने आई थीं। इस पर अभिनेत्री हेमा मालिनी ने गुस्से में एक पोस्ट शेयर करते हुए साफ किया कि धर्मेंद्र ठीक हैं और रिकवर कर रहे हैं। इसके बाद धर्मेंद्र को अस्पताल से घर लाया गया और अब उनका इलाज घर पर ही चल रहा है।

Dosto, qismat wala hota hai Baap woh…jis ka beta kabhi jab Baap ban kar bacchon sa laad ladata hai 💕💕💕💕💕🧿 Sunny brought me to USA to enjoy 😊the success of Gadar 2 ……Dosto, Great full to you all for your good wishes to make the Gadar 2 A block buster 🙏 pic.twitter.com/GRCsKsM40w — Dharmendra Deol (@aapkadharam) September 22, 2023

देओल परिवार की तरफ से आधिकारिक जानकारी नहीं

बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र 8 दिसंबर को अपना 90वां जन्मदिन मनाने वाले हैं। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार परिवार के एक सूत्र ने बताया कि भगवान ने चाहा तो अगले महीने दो जन्मदिन मनाए जाएंगे – धर्मेंद्र का और ईशा का। हालांकि, इस बात पर देओल परिवार की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है।

धर्मेंद्र की तबीयत अब पहले से बेहतर है और उनका इलाज घर पर ही चल रहा है। फैंस और फिल्म जगत के लोग उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं।