02 DECTUESDAY2025 8:12:03 PM
Nari

Dharmendra Health Update: अब कैसी है हीमैन की हालत? पढ़ें लेटेस्ट जानकारी

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 20 Nov, 2025 12:53 PM
Dharmendra Health Update: अब कैसी है हीमैन की हालत? पढ़ें लेटेस्ट जानकारी

नारी डेस्क:  बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत को लेकर फैंस लंबे समय से चिंतित थे। हाल ही में उनकी हेल्थ पर लेटेस्ट अपडेट सामने आया है, जिससे उनके चाहने वालों को राहत मिली है। आइए जानते हैं कि अब धर्मेंद्र की हालत कैसी है और उनकी सेहत को लेकर क्या जानकारी मिली है।

धर्मेंद्र का इलाज घर पर ही चल रहा है

धर्मेंद्र फिलहाल अपने घर पर ही इलाज कर रहे हैं। वह अपने परिवार के बीच आराम कर रहे हैं और धीरे-धीरे रिकवर कर रहे हैं। उनके फैंस भी सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से उनके जल्दी ठीक होने की दुआ कर रहे हैं।

सनी देओल पर प्यार लुटाते दिखे पापा Dharmendra, वीडियो शेयर कर कहा बेटे को धन्यवाद

लेटेस्ट हेल्थ अपडेट

19 नवंबर को एनडीटीवी की रिपोर्ट में बताया गया कि धर्मेंद्र ठीक हैं और पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में उन्हें सांस लेने में परेशानी हुई थी, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज और देखभाल के बाद अब उन्हें घर पर ही आराम और इलाज दिया जा रहा है।

झूठी निधन की अफवाहों पर विराम

इस बीच, धर्मेंद्र के निधन की अफवाहें भी सामने आई थीं। इस पर अभिनेत्री हेमा मालिनी ने गुस्से में एक पोस्ट शेयर करते हुए साफ किया कि धर्मेंद्र ठीक हैं और रिकवर कर रहे हैं। इसके बाद धर्मेंद्र को अस्पताल से घर लाया गया और अब उनका इलाज घर पर ही चल रहा है।

 

देओल परिवार की तरफ से आधिकारिक जानकारी नहीं

बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र 8 दिसंबर को अपना 90वां जन्मदिन मनाने वाले हैं। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार परिवार के एक सूत्र ने बताया कि भगवान ने चाहा तो अगले महीने दो जन्मदिन मनाए जाएंगे – धर्मेंद्र का और ईशा का। हालांकि, इस बात पर देओल परिवार की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है।

धर्मेंद्र की तबीयत अब पहले से बेहतर है और उनका इलाज घर पर ही चल रहा है। फैंस और फिल्म जगत के लोग उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं।  

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it