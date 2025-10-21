21 OCTTUESDAY2025 6:24:05 PM
भोलेनाथ के भक्त की महाकालेश्वर मंदिर में मौत, मरने से पहले लिखा था- "जिस्म मिट्टी का है,  दिल महाकाल का है"

  21 Oct, 2025
भोलेनाथ के भक्त की महाकालेश्वर मंदिर में मौत, मरने से पहले लिखा था-

नारी डेस्क:  उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार तड़के रूप चतुर्दशी का पर्व कल श्रद्धा और परंपरा के साथ मनाया गया। दिवाली की शुरूआत वहीं से होती है, हालांकि इस दौरान एक अनहोनी भी हो गई।  सोमवार को नियमित दर्शन के लिए उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर आए एक श्रद्धालु की तड़के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई, जिससे मंदिर में अफता- तरफी मच गई। 
 

उज्जैन के पार्श्वनाथ नगर निवासी सौरभराज सोनी, सोमवार को लगभग 1 बजे मंदिर में पवित्र भस्म आरती में भाग लेने पहुंचे थे। भस्म आरती हर हफ्ते भोर से पहले ब्रह्म मुहूर्त में की जाने वाली एक रस्म है। अपनी यात्रा पूरी करने से पहले ही सोनी गेट नंबर 1 के पास अचानक दिल का दौरा पड़ने से बेहोश हो गए। मंदिर के कर्मचारी और उनके साथी उन्हें पास के अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।


दोस्तों और परिवार वालों ने बताया कि सोनी को अपनी मौत का पूर्वाभास हो गया था। घटना से कुछ घंटे पहले, उसने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस डाला था, जिसमें लिखा था- "जिस्म मिट्टी का है, सांसें उधार की हैं, दिल महाकाल का है, हम तो बस किराएदार हैं।" सोनी उज्जैन के फ्रीगंज इलाके में चाय की दुकान चलाते थे और भगवान महाकाल के प्रति अपनी अटूट भक्ति के लिए जाने जाते थे। हर सोमवार को वे भस्म आरती में शामिल होते थे। इस साल दिवाली पर, वे आखिरी बार पूजा करने आए और मंदिर के पवित्र प्रांगण में ही उनका निधन हो गया।

