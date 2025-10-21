'काली' हुई दिवाली,  सिलेंडर फटने से ढह गया घर, मलबे में दबा पूरा परिवार

नारी डेस्क: हर किसी के लिए इस बार दिवाली खुशियों भरी रही। देश में कई जगह से दिवाली की रात हादसों की खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश का आगरा भी एक बड़े हादसे का गवाह बना, यहां एक घर में सिलेंडर फटने से पूरा मकान धराशायी हो गया। मलबे के नीचे दबकर 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है।



यह घटना है थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के किशोरपुरा गली नंबर 5 में स्थित एक घर की जहां के लोगों के लिए दिवाली रही काली। इन लोगों काे क्या मालूम था कि उनकी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आ जाएगा। ब्लास्ट रामजीलाल नामक व्यक्ति के घर में हुआ था, जिसके नीचे दो दुकानें-एक सोने-चांदी की और दूसरी नाई की दुकान- चल रही थीं। धमाका इतना तेज था कि आस-पास के मकानों में भी दरारें आ गईं। इस हादसे ने इलाके में दहशत और अफरा-तफरी का माहौल बना दिया है।



महाराष्ट्र के ठाणे शहर में भी एक इमारत की 31वीं मंजिल पर स्थित मकान की बालकनी में पटाखे से आग लग गई, जिससे वहां रखा फर्नीचर नष्ट हो गया। यह घटना सोमवार रात करीब 10.45 बजे पाटलीपाड़ा इलाके में स्थित इमारत में दिवाली उत्सव के दौरान हुई। इसमें कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। सूचना मिलने के बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आधे घंटे के भीतर आग पर काबू पा लिया गया। उ पटाखों के कारण शहर में आग लगने की कुछ अन्य छोटी-मोटी घटनाएं भी हुईं, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ।