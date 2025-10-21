21 OCTTUESDAY2025 6:26:12 PM
प्रेमानंद जी ने राधा रानी के साथ मनाई दिवाली, अब तक नहीं देखा होगा इतना शानदार नजारा

प्रेमानंद जी ने राधा रानी के साथ मनाई दिवाली, अब तक नहीं देखा होगा इतना शानदार नजारा

नारी डेस्क: जो लोग पिछले कुछ समय से प्रेमानंद जी महाराज  के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे, उनके लिए अच्छी खबर है। महाराज जी अब काफी ठीक है और उन्होंने भी बाकी लोगों की तरह धूमधाम से दिवाली मनाई। उनके दिवाली इसलिए खास थी कि उनके साथ राधा- रानी भी थे। ये शानदार नजारा जिसने देखा वह देखता ही रह गया।


सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज अपने अनुयायियों के साथ फुलझड़ी जलाते नजर आ रहे हैं। साथ में राधा रानी की मूर्ति भी है। ऐसे में महाराज जी कभी अपनी राधा रानी को देख रहे हैं तो कभी आसमान में जलती आतिशबाजी को, वह बच्चों की तरह इस त्यौहार का खूब आनंद उठा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद भक्त खुशी से झूम उठे।


प्रेमानंद जी महाराज जी ने कुछ दिन पहले अपने पुराने दिनों की दिवाली को याद करते हुए कहा- वे कहते नजर आ रहे हैं कि हमारी दीपावली जानते हो कैसी होती है भूखी…रोटी मांगने जाते तो मना हो जाता कि आ दिवाली है रोटी नहीं मिलेगी. बनी ही नहीं आज। रोटी मांगने एक टाइम दिन में जाना होता था। शाम के समय सबकी दिवाली मन रही है। हम अंधेरे में बैठे हैं, न एक पैसा है…न एक व्यक्ति है और न खाने को है। हम आंसूओं से दिवाली मनाते थे।अपने श्री जी को गोद में लेकर….हम कहते ये आंसू हीं हमारी दीपावली है।

