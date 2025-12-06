पेट में जाते ही इंफेक्शन कर देते हैं ऐसे प्याज , ना कच्चा खाएं ना सब्जी बनाएं

नारी डेस्क: प्याज हमारी रोज़ की रसोई का एक जरूरी हिस्सा है। सब्जी की ग्रेवी हो, सलाद हो या कोई स्नैक प्याज हर जगह इस्तेमाल होता है। लेकिन कई बार बाजार से प्याज खरीदते समय उस पर काले रंग की लाइनें या धब्बे दिखते हैं। लोग अक्सर इसे साधारण दाग समझकर खरीद लेते हैं। लेकिन सावधान! ये काले निशान सिर्फ दाग नहीं होते, बल्कि एक ऐसे टॉक्सिन का संकेत हो सकते हैं, जो आपकी किडनी और लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है।

काले निशान वाले प्याज क्या होते हैं?

बहुत दिनों तक रखे जाने पर या गलत तरीके से स्टोर करने पर प्याज पर काले रंग की लाइनें बन जाती हैं। ये निशान पानी से धोने पर हल्के जरूर हो जाते हैं, लेकिन ये पूरी तरह हटते नहीं हैं। इन काले धब्बों का मतलब है कि प्याज पर फफूंद (फंगस) लग गई है। इस फफूंद का नाम है Aspergillus niger।

यह फफूंद खतरनाक क्यों है?

Aspergillus niger नाम का यह फंगस दिखने में भले साधारण लगे, लेकिन इसके कुछ प्रकार (strains) एक जहरीला पदार्थ बनाते हैं, जिसे Ochratoxin A कहा जाता है।

यह टॉक्सिन शरीर में जाने पर

किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। लिवर पर असर डाल सकता है। शरीर में टॉक्सिन जमा कर सकता है। लंबे समय तक सेवन से गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है। यानी प्याज के ऊपर दिख रहा यह काला धब्बा आपकी हेल्थ के लिए चुपके से बड़ा खतरा बन सकता है।

क्या हर काला निशान खतरनाक होता है?

जरूरी नहीं कि हर काले धब्बे वाला प्याज जहरीला हो। लेकिन फर्क आम लोग नहीं कर पाते, इसलिए बेहतर है कि सावधानी रखें।

अगर प्याज पर काले धब्बे हैं, तो पूरा प्याज फेंकने की जरूरत नहीं। सिर्फ उस लेयर को हटाकर बाकी हिस्से को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर प्याज में बदबू या नमी लगे, तो उसे बिल्कुल न खाएं।

सुरक्षित रहने के लिए क्या सावधानियां रखें?

प्याज खरीदते समय ध्यान से देखें, काली लाइनें या धब्बे वाले प्याज न लें। प्याज को सीधी धूप या गीली जगह पर न रखें। प्याज को कभी भी आलू के साथ न रखें, इससे नमी बढ़ती है और फफूंद जल्दी लगती है। प्याज को हमेशा ठंडी, अंधेरी और हवादार जगह पर रखें। बहुत ज्यादा पुराने प्याज से बचें।

काले निशान वाले प्याज को हल्के में बिल्कुल न लें। यह छोटे-से दिखने वाला धब्बा आपकी किडनी और लिवर को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। खरीदते समय और स्टोर करते समय थोड़ी-सी सावधानी रखने से आप इस खतरे से आसानी से बच सकते हैं।