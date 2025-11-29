सिद्धू मूसेवाला की मौत के 3 साल बाद रिलीज हुआ नया गाना, यूट्यूब पर आते ही छाया

नारी डेस्क: पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को करीब ढाई साल हो चुके हैं, लेकिन उनके फैंस आज भी उन्हें उनके गानों के जरिए याद करते हैं। अब उनके फैंस के लिए एक खुशखबरी आई है। सिद्धू मूसेवाला का नया गाना ‘बरोटा’ उनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पेज पर रिलीज किया गया, और जैसे ही गाना सामने आया, यह यूट्यूब पर ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 पर पहुंच गया।

गाने को मिल रहा है जबरदस्त प्यार

‘बरोटा’ को रिलीज होने के पहले ही दिन करीब 10 मिलियन व्यूज मिल गए। फैंस सिद्धू की आवाज सुनकर काफी भावुक हो रहे हैं। यह गाना उनकी अब तक रिलीज हुए गानों की सूची में 12वां चार्टबस्टर बन गया है। सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद अब तक उनके 11 गाने रिलीज हो चुके थे, और सभी गाने फैंस और चार्ट दोनों में हिट रहे हैं।

‘बरोटा’ में क्या है खास?

इस गाने में सिद्धू मूसेवाला का वही खास स्वैग और स्टाइल देखा जा सकता है, जिसे उनके फैंस पसंद करते हैं। वीडियो में बड़े हथियारों और ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया गया है, जो उनके गानों का ट्रेडिशनल ट्रेंड बन चुका है। गाने की सबसे खास बात यह है कि इसमें सिद्धू ने अपनी दादी, जसवंत कौर, को याद किया है, जो उनके लिए बेहद भावुक करने वाला हिस्सा है।

सिद्धू मूसेवाला के गाने हर बार फैंस के दिलों को छू जाते हैं और ‘बरोटा’ भी उनके फैंस के लिए एक भावनात्मक और स्टाइलिश अनुभव बन गया है।