Year Ender 2025: वो सितारे जिनकी मौत की अफवाह पहले उड़ी और फिर सच हो गई

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 04 Dec, 2025 10:23 AM
नारी डेस्क:  Bollywood Stars Death News: साल 2025 बॉलीवुड के लिए किसी काले अध्याय से कम नहीं रहा। इस साल फिल्म इंडस्ट्री ने कई दिग्गज सितारों को खो दिया। दुख की बात यह है कि इन सितारों में से कुछ ऐसे भी थे जिनके ज़िंदा रहते हुए उनकी मौत की फर्जी खबरें सोशल मीडिया पर उड़ाई गईं। लेकिन बाद में दुखद रूप से वे सचमुच इस दुनिया को अलविदा कह गए। आइए जानते हैं उन सितारों के बारे में जिनकी मौत की अफवाहें पहले चलीं और फिर 2025 में उनका निधन हो गया।

धर्मेंद्र

साल 2025 का सबसे बड़ा झटका था—बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र का निधन। 24 नवंबर को उन्होंने अंतिम सांस ली। इससे पहले, जब उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई और ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया, तभी उनकी मौत की अफवाह वायरल हो गई थी। इससे फैंस और उनका परिवार बेहद परेशान हो गया था। हेमा मालिनी और ईशा देओल ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कहा था “कृपया झूठी खबरें न फैलाएं।” लेकिन अफवाहों के कुछ ही दिनों बाद यह दुखद खबर सच साबित हो गई और धर्मेंद्र दुनिया को अलविदा कह गए।

असरानी

‘शोले’ के मशहूर जेलर और बॉलीवुड के अनुभवी कॉमेडियन असरानी ने 20 अक्टूबर 2025 को अंतिम सांस ली। लेकिन उनकी मौत की अफवाह महीनों पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी। फैंस और इंडस्ट्री के लोग उस दौरान बेहद चिंतित हो गए थे। बाद में उनकी पत्नी ने स्पष्ट किया था कि “असरानी बिल्कुल ठीक हैं, ये सिर्फ अफवाह है।” दुर्भाग्य से, अफवाह के कुछ ही महीनों बाद असरानी का वास्तविक निधन हो गया, जिससे इंडस्ट्री में गहरा शोक छा गया।

शेफाली जरीवाला

‘कांटा लगा’ गर्ल और बिग बॉस 13 फेम शेफाली जरीवाला का 27 जून 2025 को कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। सिर्फ 42 साल की उम्र में उनकी मौत ने सभी को हिलाकर रख दिया। दिलचस्प बात यह है कि शेफाली ने खुद एक पॉडकास्ट में बताया था कि कई साल पहले उनकी मौत की झूठी खबर फैलाई गई थी, जिससे उनका परिवार और उनके फैंस सदमे में आ गए थे। उस झूठी खबर ने उन्हें मानसिक रूप से भी परेशान किया था। और 2025 में उनका अचानक जाना फैंस और पति पराग त्यागी के लिए बेहद दर्दनाक साबित हुआ।

2025 बॉलीवुड के लिए बेहद दुखद वर्ष रहा। धर्मेंद्र, असरानी और शेफाली जरीवाला जैसे कलाकारों का यूं जाना इंडस्ट्री के लिए अपूरणीय क्षति है।
सोशल मीडिया पर फैलती बेबुनियाद खबरें कई बार परिवारों और फैंस को बेवजह परेशान करती हैं। इन सितारों की असल विदाई ने यह याद दिलाया कि अफवाहें सिर्फ नुकसान पहुंचाती हैं, और सच्चाई हमेशा अपने समय पर सामने आती है।
  

 

 

