सिर्फ अच्छी स्किन ही नहीं हैल्दी बालों के लिए भी जरुरी है Beauty Sleep, जानिए इसके फायदे

अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूरी मात्रा में नींद लेना बहुत जरुरी है। यदि पर्याप्त मात्रा में नींद न ली जाए तो इससे सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य नहीं शारीरिक स्वास्थ्य, त्वचा और बाल भी प्रभावित होते हैं। परंतु कई लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती जिसके कारण सेहत को भी नुकसान होता है। लेकिन क्या आपने कभी ब्यूटी स्लीप के बारे में सुना है। ब्यूटी स्लीप त्वचा और बाल दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद मानी जाती है। तो चलिए आज आपको बताते हैं ब्यूटी स्लीप से आपको क्या-क्या फायदे होंगे...

क्या होती है ब्यूटी स्लीप?

ब्यूटी स्लीप एक अच्छी गुणवत्ता वाली नींद है जिसे बहुत से लोग अपने व्यस्त लाइफस्टाइल के कारण नहीं ले पाते। इसके अलावा कुछ लोग देर रात तक फोन और लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं जिसके परिणामस्वरुप आंखों के नीचे काले घेरे, सूजन और त्वचा डल पड़ने लगती है। ऐसे में यदि आप अच्छी नींद लेते हैं तो अगले दिन आप एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। इसके अलावा अच्छी नींद संपूर्ण स्वास्थ्य को भी कई फायदे देती है। इसे ब्यूटी स्लीप भी कहते हैं। खासकर सेलिब्रिटीज सुंदर और जवां दिखने के लिए दिन में 7-8 घंटे की अच्छी नींद या ब्यूटी स्लीप जरुर लेते हैं।

अच्छी त्वचा के लिए जरुरी है ब्यूटी स्लीप

अच्छी नींद लेने से आपकी त्वचा को भी बहुत ही फायदा मिलता है। इससे रक्त संचार अच्छे से होता है जिससे आपको थकी और सुस्त त्वचा से भी छुटकारा मिलता है। इसके अलावा आंखों के नीचे काले घेरे, आई बैग्स की समस्या से भी राहत मिलती है। ब्यूटी स्लीप लेने से आपको साफ और दमकती त्वचा भी मिलती है।

हैल्दी बालों के लिए जरुरी है ब्यूटी स्लीप

पर्याप्त मात्रा में नींद लेने से आपके बाल भी हैल्दी रहते हैं। स्कैल्प में ब्लड फ्लो अच्छे से होता है जिससे बालों को भी पोषण मिलता है और बालों की रंगत भी अच्छी होती है। बाल काले और चमकदार होते हैं, इसके अलावा बालों के झड़ने की समस्या भी दूर होती है। इसके अलावा बालों के झड़ने की समस्या भी कम होती है। इसके अलावा आपके बाल लंबे और घने होते हैं।

कम नींद के कारण होंगे ये नुकसान

यदि आप पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेते तो इससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। कई तरह की गंभीर समस्याओं को जोखिम बढ़ सकता है। इसके अलावा मोटापा, डायबिटीज, हृदय रोग, अनियंत्रित ब्लड प्रेशर, तनाव, चिंता, डिप्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा त्वचा और बालों को भी नुकसान पहुंचता है।