02 DECTUESDAY2025 8:09:38 PM
Nari

सर्दी से जरा बच कर! इस मौसम में ज्यादा आता है हार्ट अटैक, जानिए इसके कारण और बचाव

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 20 Nov, 2025 12:26 PM
सर्दी से जरा बच कर! इस मौसम में ज्यादा आता है हार्ट अटैक, जानिए इसके कारण और बचाव

नारी डेस्क: सर्दियों में तापमान गिरने पर हार्ट अटैक और ब्लड क्लॉट्स (रक्त के थक्के) का खतरा काफी बढ़ जाता है। ठंड का असर हमारे शरीर की नसों, हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन पर पड़ता है, जिससे दिल की बीमारियां बढ़ सकती हैं। हालांकि  कुछ सरल सावधानियों से आप अपना दिल पूरी तरह सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। 


ठंड में हार्ट अटैक और ब्लड क्लॉट्स क्यों बढ़ते हैं?


कम तापमान में शरीर की Blood Vessels (नसें) संकुचित (सिकुड़) हो जाती हैं। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। ठंड में खून थोड़ा गाढ़ा हो सकता है। इससे ब्लड क्लॉट बनने की संभावना बढ़ जाती है। इस मौसम में शरीर को गर्म रखने के लिए दिल को सामान्य से ज्यादा पंप करना पड़ता है। दिल की कमजोरी या पहले से हार्ट प्रॉब्लम वाले लोगों में ज्यादस खतरा बढ़ जाता है। ज्यादातर लोग ठंड में कम चल-फिरते हैं। इससे मोटापा, कोलेस्ट्रॉल और शुगर बढ़ सकती है जो हार्ट के जोखिम को बढ़ाते हैं।


सर्दियों में हार्ट को सुरक्षित रखने के आसान उपाय

शरीर को गर्म रखें: पूरे शरीर को कवर करें, मोज़े, दस्ताने और टोपी जरूर पहनें, सीने को ठंडी हवा से बचाकर रखें

हल्की एक्सरसाइज जारी रखें: रोज 20–30 मिनट वॉक, हल्का योग सीढ़ियां चढ़ना–उतरना जारी रखें, लेकिन ठंड में अचानक ज्यादा मेहनत वाला वर्कआउट न करें।

हाइड्रेटेड रहें: कई लोग ठंड में पानी कम पीते हैं।  पानी कम होने से खून गाढ़ा होने लगता है और क्लॉट का खतरा बढ़ता है।

संतुलित डाइट खाएं: ओमेगा-3 युक्त फूड (अखरोट, अलसी, मछली) फाइबर वाली चीजें अपनी डाइट में शामिल करें। कम नमक और कम तला हुआ भोजन खाएं। विटामिन D और B12 की कमी से भी समस्याएँ बढ़ती हैं, ध्यान रखें।

अचानक तापमान से बचें: गर्म कमरे से निकलकर तुरंत बहुत ठंड में न जाएं। तापमान का अचानक बदलाव हार्ट पर झटका डाल सकता है।

स्मोकिंग और अल्कोहल से दूरी: गरेट Blood Vessels को और ज्यादा संकुचित कर देती है। इससे क्लॉट और हार्ट अटैक दोनों का खतरा दोगुना हो जाता है।

शुगर, BP और कोलेस्ट्रॉल चेक करते रहें: जो भी लोग पहले से हार्ट के मरीज हैं, या डायबिटीज, हाई BP, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा से ग्रसित हैं वह   इन पर अधिक ध्यान दें।

इन लक्षणों को हल्के में न लें: अगर सीने में भारीपन, जबड़े/कंधे में दर्द, पसीना, बेचैनी महसूस हो रही है तो  तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।


ये लोग रहें ज्यादा सावधान

50 से ऊपर उम्र के लोग, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल के पीड़ित , जिन्हें दिल की कोई पुरानी समस्या है ओर धूम्रपान करने वालों के लिए सर्दी का मौसम ज्यादा जोखिम भरा होता है। ऐसे में गर्म रहें, सक्रिय रहें, और जरूरी जांच करवाते रहें।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it