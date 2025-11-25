50 साल बाद टूटी जय- वीरू की जोड़ी,  दोस्त धर्मेंद्र के जाने के बाद बिल्कुल टूट गए अमिताभ बच्चन

नारी डेस्क: एक्टर अमिताभ बच्चन ने अपने 'वीरू' - लेजेंड धर्मेंद्र को इमोशनल विदाई देते हुए एक दिल को छू लेने वाला नोट लिखा है। धर्मेंद्र, जिन्हें इंडियन सिनेमा के सबसे आइकॉनिक एक्टर्स में से एक माना जाता है, का 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया। वह कुछ समय से बीमार थे। इस महीने की शुरुआत में, धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, फिर इसके बाद उनका घर पर ही ईलाज चल रहा था।



अमिताभ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दिवंगत एक्टर और उनकी सिनेमाई विरासत को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा- "एक और बहादुर दिग्गज हमें छोड़कर चले गए.. अखाड़े से चले गए.. अपने पीछे एक असहनीय खामोशी छोड़ गए.. धरम जी.... महानता की मिसाल, जो न सिर्फ अपनी मशहूर शारीरिक मौजूदगी के लिए, बल्कि अपने बड़े दिल और सबसे प्यारी सादगी के लिए भी जाने जाते हैं.. .. वह अपने साथ पंजाब के उस गांव की मिट्टी की खुशबू लाए थे, जहां से वह आए थे और उसके स्वभाव के प्रति सच्चे रहे.. अपने शानदार करियर में बेदाग रहे, एक ऐसी बिरादरी में जिसने हर दशक में बदलाव देखे.. ... बिरादरी में बदलाव हुए.. उनमें नहीं,"।



बिग बी का कहना है कि धर्मेंद्र जी के उनके जाने से एक खालीपन आ गया है। सोमवार को पहले, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन धर्मेंद्र को आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए पवन हंस श्मशान घाट गए थे। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने रमेश सिप्पी की कल्ट क्लासिक 'शोले' में 'जय' और 'वीरू' के रोल में एक साथ काम किया है। इतने सालों में, दोनों एक्टर्स के बीच एक गहरा रिश्ता था, जो अक्सर उनकी दोस्ती को दिखाता था। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अनिल कपूर, ज़ायद खान, गोविंदा, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह जैसे सेलिब्रिटीज़ ने भी अंतिम संस्कार में बॉलीवुड के 'ही-मैन' को श्रद्धांजलि दी। देश भर से और फिल्म इंडस्ट्री से धर्मेंद्र के शानदार फिल्मी करियर के लिए शोक संदेश आ रहे हैं।