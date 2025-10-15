16 OCTTHURSDAY2025 5:08:03 PM
"जो भी जाए, जाने दो..."   पंकज धीर के निधन के बीच वायरल हो रहा उनके बेटा का ये पोस्ट

  Updated: 15 Oct, 2025 06:37 PM

नारी डेस्क: बॉलीवुड और टेलीविजन के दिग्गज अभिनेता पकंज धीर के निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। उनके बेटे निकितिन धीर जो अपने पिता पंकज के निधन से पूरी तरह से टूट गए हैं ने  कुछ घंटे पहले ही जीवन के बारे में एक पोस्ट शेयर की थी। प्रशंसक इस पोस्ट को उनके पिता के निधन और उससे जुड़ी विडंबना से जोड़ते नजर आए।

PunjabKesari
 निकितिन ने एक पौराणिक चरित्र के साथ एक महत्वपूर्ण उद्धरण के साथ जीवन की कठिनाइयों के बारे में बात करते हुए एक पोस्ट शेयर की। पोस्ट के कैप्शन में स्वीकृति और विश्वास की भी झलक दिखी। इसमें लिखा था- "जो भी आए, आने दो। जो भी रहे, रहने दो। जो भी जाए, जाने दो। एक शिव भक्त होने के नाते, 'शिवार्पणम्' कहो और आगे बढ़ो! वह ध्यान रखेंगे! - जो करना बहुत मुश्किल है -" । यह पोस्ट उनके पिता पंकज धीर के निधन से कुछ घंटे पहले की है। हालांकि उनके निधन का सही कारण अभी भी अज्ञात है, मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि 68 वर्षीय अभिनेता लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। 
 

पंकज धीर की बात करें तो, वह भारतीय सिनेमा और टेलीविजन की एक प्रतिष्ठित हस्ती थे और उन्हें महाकाव्य टीवी श्रृंखला "महाभारत" में "कर्ण" की उनकी प्रतिष्ठित भूमिका के लिए जाना जाता था। धीर के सह-कलाकार अर्जुन फिरोज खान, जिन्हें महाभारत शो में अर्जुन के रूप में देखा गया था, ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा- "जेंटलमैन!!! अलविदा (आंसू भरी आंखों वाला इमोजी) आपको याद करेंगे पीडी (टूटे हुए दिल वाला इमोजी)। धन्य रहें। (स्पार्कल इमोजी) खान ने दिवंगत अभिनेता के साथ पोज़ देते हुए एक तस्वीर भी पोस्ट की। खबरों के मुताबिक, कुछ महीने पहले उनका कैंसर फिर से उभर आया था और तब से अभिनेता बेहद अस्वस्थ थे। कथित तौर पर इलाज के एक हिस्से के रूप में उनकी बड़ी सर्जरी भी हुई थी।


 बात करें तो, पंकज धीर ने बी. आर. चोपड़ा की 1988 की महाकाव्य टेलीविजन श्रृंखला, महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाने के बाद अपार प्रसिद्धि प्राप्त की, और फिर 1993 में शगुफ्ता अली और समीर कक्कड़ के साथ दस्तक में मुख्य भूमिका में दिखाई दिए। उन्हें कई बॉलीवुड फिल्मों में भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में देखा गया। अभिनेता बॉबी देओल की सोल्जर और अभिषेक बच्चन की ज़मीन जैसी फिल्मों का हिस्सा थे। उन्हें आखिरी बार साइंस-फिक्शन फंतासी रोमांटिक ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला "ध्रुव तारा समय सदी से पारे" में देखा गया था, जिसमें ईशान धवन और रिया शर्मा भी थे।पंकज धीर के परिवार में पत्नी अनीता, अभिनेता पुत्र निकितिन धीर और बहू कृतिका सेंगर हैं, जो एक अभिनेत्री भी हैं। उनकी एक 3 साल की पोती, देविका भी है।
 

