हीरों से सजी ड्रेस में ऐश्वर्या राय बच्चन का जलवा, पेरिस फैशन वीक में छाया ग्लैमर

नारी डेस्क: Aishwarya Rai Bachchan Look: बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उम्र उनके लिए सिर्फ एक संख्या है। पेरिस लोरियल फैशन वीक 2025 में उन्होंने अपने बेमिसाल अंदाज से सभी का दिल जीत लिया। एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर फैंस उनकी खूबसूरती के कायल हो गए हैं।

हीरों से जड़ी शेरवानी में रैंप पर छाईं ऐश्वर्या

पेरिस फैशन वीक के दौरान ऐश्वर्या राय ने ब्लैक कलर की शेरवानी स्टाइल आउटफिट में रैंप वॉक किया। इस आउटफिट को फेमस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया था। इसमें हीरों से जड़ी शानदार एम्ब्रॉयडरी की गई थी, जो ऐश्वर्या के रॉयल लुक को और भी ज्यादा निखार रही थी। उनका यह लुक पारंपरिक और मॉडर्न दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था, जिससे उनके हर स्टेप पर स्पॉटलाइट उन्हीं पर टिकी रही।

रेड लिप्स और सटल मेकअप में दिखीं बला की खूबसूरत

ऐश्वर्या राय ने अपने लुक को कंप्लीट किया रेड लिपस्टिक और सटल ग्लोइंग मेकअप से। उन्होंने अपने बालों को सॉफ्ट कर्ल्स में खुला छोड़ा था, जिससे उनका चेहरा और निखर उठा। कैमरे के सामने उनके आत्मविश्वास भरे एक्सप्रेशन फैंस के दिलों पर छुर्रियां चलाने के लिए काफी थे।

सोशल मीडिया पर छाया ऐश्वर्या का अंदाज

जैसे ही ऐश्वर्या ने अपनी ये तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कीं, सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। फैंस ने कमेंट्स में उन्हें "Queen Forever", “Royal Beauty” और “Timeless Diva” कहकर तारीफों की बौछार कर दी। उनके इस पोस्ट पर लाखों लाइक्स और हजारों कमेंट्स आ चुके हैं, और हर कोई उनकी एलिगेंस की तारीफ कर रहा है।

फैशन और क्लास का मिला संगम

ऐश्वर्या राय बच्चन न सिर्फ एक ग्लोबल ब्यूटी आइकन हैं बल्कि फैशन की दुनिया में भी उनका अलग ही दबदबा है। पेरिस फैशन वीक में उनका यह लुक इस बात का सबूत है कि एलिगेंस और ग्रेस का नाम है – ऐश्वर्या राय बच्चन।

