मैच के बाद हाथ मिलाने गए PAK खिलाड़ियों की हुई भारी बेइज्जती, टीम इंडिया ने बंद किया दरवाजा

नारी डेस्क: 14 सितंबर का दिन भारत के लिए काफी खास था, कल एक बार फिर क्रिकेट मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराकर करोड़ों भारतीयों का दिल खुश कर दिया। भारत ने पाकिस्तान को आसानी से 7 विकेट से हरा दिया, फैंस जीत का जश्न ही मना रहे थे कि इसी बीच मैदान में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तान खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया।



टॉस के दौरान भी नहीं मिलाए हाथ

दरअसल मैच खत्म होने के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी हाथ मिलाते हैं, लेकिन भारतीय टीम ने अपनी नाराजगी दिखाते हुए पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। इससे पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तान के सलमान आगा ने टॉस के दौरान भी हाथ नहीं मिला था। आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मैचों से पहले सिक्का उछालने के दौरान खेल भावना के अंतर्गत दोनों टीमों के कप्तानों के बीच हाथ मिलाना एक परंपरा है, लेकिन कोई नियम नहीं है। भारत और पाकिस्तान दोनों टीमों के कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया और दोनों ने एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिलाईं।

भारतीयों ने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा भी किया बंद

‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीय ड्रेसिंग रूम की ओर भी गए थे, लेकिन कोई भी खिलाड़ी बाहर नहीं आया। इसके बाद पाकिस्तान के मुख्य कोच माइक हेसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- “हम मैच के अंत में हाथ मिलाने के लिए तैयार थे। हमें निराशा है कि हमारे विपक्षी खिलाड़ियों ने ऐसा नहीं किया. हम हाथ मिलाने गए थे, लेकिन वे पहले ही चेंजिंग रूम में जा चुके थे. मैच का अंत इस तरह से हुआ, यह निराशाजनक था और हम अपने खेलने के तरीके से निराश थ. निश्चित रूप से, हम हाथ मिलाने के लिए तैयार थे.”।



सूर्यकुमार यादव ने शहीदाें के नाम की अपनी जीत

वहीं सूर्यकुमार यादव ने अपनी जीत को को देश के सशस्त्र बलों को समर्पित करते हुए कहा कि उनकी टीम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के साथ है। पहलगाम में आतंकी हमले और सरहद पार आतंकवादी ठिकानो पर भारत के ‘आपरेशन सिंदूर' के बाद पारंपरिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ यह पहला क्रिकेट मैच था। सूर्यकुमार ने मैच के बाद प्रसारक चैनल से कहा- ‘‘मुझे लगता है कि यह एक बेहतरीन मौका है मैं कहना चाहता हूं कि हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं और अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आज की जीत अपने सभी सशस्त्र बलों को समर्पित करना चाहते हैं जिन्होंने अदम्य साहस दिखाया और आशा करते हैं कि वे हमें प्रेरित करते रहेंगे और जब भी हमें मौका मिले, हम उन्हें मैदान पर मुस्कुराने का और भी कारण देंगे। ''

पाकिस्तानी कप्तान भी हुए नाराज

वहीं पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा पुरस्कार समारोह के लिये भी नहीं आये । बाद में कोच माइक हेसन ने मीडिया से कहा कि मैच के बाद जो कुछ भी हुआ, उसकी वजह से वह नहीं आये हैं । सूर्यकुमार यादव ने साथ ही कहा कि यह जीत उनके जन्मदिन पर देशवासियों के लिए ‘रिटर्न गिफ्ट' है। उन्होंने कहा- ‘‘ यह जीत सुखद अहसास है और यह जीत मेरी तरफ से भारत को बेहतरीन ‘रिटर्न गिफ्ट' है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि अंत तक क्रीज पर बना रहूं और आज मैच समाप्त कर खुश हूं। '' उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ खेलना भी किसी अन्य प्रतिद्वंद्वी की तरह ही है। उन्होंने कहा- ‘‘हम हर विपक्षी टीम के लिए एक ही तरह की रणनीति के साथ आते हैं। कुछ महीने पहले टीम ने भारत ने कई स्पिनरों के साथ चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी और वहीं से इसकी शुरूआत हुई। मैं स्पिनरों का मुरीद हूं। ''