70 वर्षीय बुजुर्ग ने दोस्त की  बेटी के साथ किया दुष्कर्म, गर्भवती होने पर 5 महीने बाद खुला राज

नारी डेस्क: उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने मानवता और रिश्तों को शर्मसार कर दिया। 70 वर्षीय एक बुजुर्ग ने अपने ही दोस्त पर विश्वास करने की कीमत उसकी 14 वर्षीय मासूम बेटी से चुका दी। बिसंबर दयाल नामक आरोपी ने नाबालिग को नशीला प्रसाद खिलाकर बेहोश कर दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। डर और धमकियों के चलते पीड़िता ने 5 महीने तक चुप्पी साधी, लेकिन जब वह गर्भवती हो गई तो अंधेरे में छिपा यह राज उजागर हो गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन यह मामला समाज के लिए एक कड़वा सवाल छोड़ गया है क्या हमारी बेटियां वाकई सुरक्षित हैं?

कैसे हुई यह घटना?

बिधूना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले 70 वर्षीय बिसंबर दयाल ने अपने दोस्त की 14 वर्षीय बेटी को बहाने से अपने घर बुलाया। लड़की जब अपने खेत से घर लौट रही थी, तभी बिसंबर दयाल ने उसे रोका और उसे अपने घर पर प्रसाद खाने के लिए बुलाया। बिसंबर दयाल ने लड़की को प्रसाद खिलाया, जिसमें उसने बेहोशी की दवा मिला रखी थी। प्रसाद खाते ही लड़की बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी ने बेहोश हालत में लड़की के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया घटना के बाद आरोपी ने लड़की को धमकी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को कुछ भी बताया तो उसे बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। डरी-सहमी लड़की ने कई महीनों तक इस घटना को छुपाकर रखा।

गर्भवती होने पर खुला राज

करीब 5 महीने बाद जब लड़की की तबीयत बिगड़ने लगी और उसके पेट का आकार बढ़ने लगा, तो उसकी मां ने उससे सवाल किए। तब जाकर डरी-सहमी लड़की ने अपनी मां को पूरी घटना बताई। लड़की की मां ने तुरंत बिधूना कोतवाली में 12 सितंबर को शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी बिसंबर दयाल को गिरफ्तार कर लिया और लड़की को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया।

देश में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लाख दावों के बावजूद, महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराधों की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से सामने आया है, जहां एक दलित किशोरी के साथ उसके विवाहित पड़ोसी ने जबरन संबंध… pic.twitter.com/GX7lO5Tplv — Punjab Kesari (@punjabkesari) September 16, 2025

अस्पताल में हुई मेडिकल जांच में पुष्टि हुई कि 14 वर्षीय लड़की 5 महीने की गर्भवती है। बिधूना कोतवाली प्रभारी मुकेश बाबू चौहान ने बताया कि पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बिधूना क्षेत्राधिकारी पुनीत मिश्रा ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर उसे जेल भेज दिया गया है।

यह घटना समाज में बढ़ते अपराधों और नाबालिगों की सुरक्षा के प्रति चिंता जताती है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करके आरोपी को जेल भेजा है और मामले की जांच जारी है।