राष्ट्रीय गौरव: 7 वर्षीय योगिनी वान्या शर्मा बनी UYSF की सबसे कम उम्र की ब्रांड एंबेसडर

नारी डेस्क: भारत की नन्ही योग प्रतिभा वान्या शर्मा, उम्र मात्र 7 वर्ष, एस डी पब्लिक स्कूल, पीतमपुरा की दूसरी कक्षा की छात्रा हैं। अपनी अद्भुत योग साधना, अनुशासन और विश्वस्तरीय उपलब्धियों के कारण वान्या ने देश का नाम रोशन किया है। उनकी योग कला और प्रतिबद्धता ने उन्हें योग और खेल जगत में एक नई पहचान दिलाई है।

UYSF और Boost India Conclave की ब्रांड एंबेसडर

वर्ष 2025–26 के लिए वान्या शर्मा को Universal Yoga Sports Federation (UYSF) तथा Boost India Conclave का सबसे कम उम्र की ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया है। इतनी कम उम्र में दो प्रमुख संस्थाओं द्वारा मान्यता मिलना वान्या की असाधारण क्षमता, नियमित साधना और अदम्य समर्पण का प्रमाण है। इस सफर में MATA Sports का मार्गदर्शन और निरंतर सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण रहा, जिसने वान्या को सही प्रशिक्षण और प्रेरणा प्रदान की।

वान्या शर्मा की प्रमुख योग उपलब्धियां

वान्या ने अपनी योग साधना के दौरान कई अद्भुत मुकाम हासिल किए हैं। उनके नाम 14 विश्व रिकॉर्ड दर्ज हैं, जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की शान बढ़ाते हैं। उनकी विशेषताएं हैं

अत्यंत कठिन योगासन में महारत

अद्भुत लचीलापन

बेहतरीन बैलेंस और स्टैमिना

बच्चों की कैटेगरी में सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्राओं में दक्षता

अंतरराष्ट्रीय योग चैंपियनशिप

वान्या ने विभिन्न देशों की योग प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्हें गोल्ड, सिल्वर और विशेष सम्मान प्राप्त हुए हैं। हर मंच पर उन्होंने भारत का ध्वज ऊँचा किया और अंतरराष्ट्रीय योग समुदाय में अपनी पहचान बनाई।

प्रमुख पुरस्कार और सम्मान

वान्या ने अपने छोटे से उम्र में कई बड़े पुरस्कार अपने नाम किए हैं। इनमें शामिल हैं

ग्लोबल फेम अवार्ड

योग वीर सम्मान

कल्कि गौरव सम्मान

शहीद भगत सिंह नोबल अवार्ड

100+ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मान

वान्या को सम्मानित करने वाली महान हस्तियाँ

वान्या शर्मा को योग और खेल जगत की कई महान हस्तियों ने सम्मानित किया है। इसमें शामिल हैं

आध्यात्मिक एवं योग जगत: स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी

राष्ट्रीय सम्मानित व्यक्तित्व: पद्मश्री कैलाश सत्यार्थी जी, डॉ. किरण बेदी जी, पद्मश्री रमेश परमार जी और शांति परमार जी, उपमुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी

भारतीय सिनेमा: अभिनेता सोनू सूद, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, अमीषा पटेल

राजनीतिक नेतृत्व: दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी

विशेष सम्मान और शुभकामनाएं UYSF International की ओर से श्री सुरेश कुमार और श्रीमती ज्योति पाल जी ने दी।

आगामी प्रदर्शन: वर्ल्ड योगा स्पोर्ट्स कप 2025

27 दिसंबर 2025 को होने वाले World Yoga Sports Cup 2025 में वान्या अपने उच्च स्तर के योग कौशल से दुनिया को फिर से प्रभावित करने के लिए तैयार हैं। उनके हर प्रस्तुति के साथ भारत का गौरव बढ़ता है और लाखों बच्चों के लिए प्रेरणा बनती है। वान्या केवल UYSF की ब्रांड एंबेसडर ही नहीं, बल्कि कल्कि फाउंडेशन ट्रस्ट और Boost India Conclave की भी ब्रांड एंबेसडर हैं। उनका लक्ष्य बच्चों में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें अनुशासन, ऊर्जा और समर्पण की प्रेरणा देना है।

वान्या — भारत की उभरती अंतरराष्ट्रीय योग आइकन

2 वर्ष की उम्र से निरंतर योग साधना कर रही वान्या का अनुशासन, अद्वितीय प्रस्तुति क्षमता और संकल्प लाखों बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी उपलब्धियाँ यह दिखाती हैं कि छोटे कदम भी बड़े सपनों को सच कर सकते हैं, और युवा पीढ़ी के लिए वह एक चमकता सितारा हैं।