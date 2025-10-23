23 OCTTHURSDAY2025 7:05:42 PM
Nari

सर्दियों में इन 3 सुपर फूड्स का सेवन रखेगा शरीर को फिट, बीमारियां नहीं करेंगी पास आने की हिम्मत

  • Edited By Monika,
  • Updated: 23 Oct, 2025 01:25 PM
नारी डेस्क : जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है, कई लोगों को हड्डियों में दर्द, जोड़ों में जकड़न, खांसी-जुकाम और कमज़ोर इम्यूनिटी जैसी समस्याएं सताने लगती हैं। ठंड के मौसम में शरीर को अंदर से मजबूत रखना जरूरी होता है, ताकि मौसमी बीमारियां पास न फटकें। अगर आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो अपनी डाइट में सिर्फ 3 सुपरफूड्स शामिल करें। ये न केवल शरीर को गर्म रखेंगे बल्कि इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेंगे।

आंवला इम्यूनिटी का प्राकृतिक बूस्टर

आंवला को आयुर्वेद में अमृत के समान माना गया है। यह विटामिन C से भरपूर होता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। रोजाना आंवला खाने से सर्दी-जुकाम और गले की खराश से बचाव होता है। यह हड्डियों को मजबूत करता है और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है। आप चाहें तो आंवले का जूस, मुरब्बा या चटनी के रूप में इसका सेवन कर सकते हैं।

तिल के बीज जोड़ों के दर्द का देसी इलाज

तिल के छोटे-छोटे दानों में कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे पोषक तत्व भरे होते हैं। तिल शरीर को अंदर से गर्म और ऊर्जावान रखता है। यह सर्दियों में होने वाले जोड़ों के दर्द और सूजन में राहत देता है। आप तिल को लड्डू, चटनी या तिल तेल मालिश के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।

गुड़ सर्दियों का मीठा टॉनिक

गुड़ सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि यह एक प्राकृतिक हीलिंग फूड है। इसमें आयरन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह ब्लड प्यूरीफिकेशन, पाचन सुधार और सर्दी-खांसी से बचाव में मदद करता है। ठंड में आप गुड़ को चाय, गर्म पानी या तिल के लड्डू के साथ खा सकते हैं।

किन लोगों को नहीं खाना चाहिए ये सुपरफूड्स

हालांकि आंवला, तिल और गुड़ सर्दियों में सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं, लेकिन कुछ लोगों को इनका सेवन सावधानी से करना चाहिए।

एसिडिटी या गैस की समस्या (Acidity or gas problem) : जिन लोगों को पेट में एसिडिटी या गैस की समस्या होती है, उन्हें आंवला सीमित मात्रा में खाना चाहिए। अगर आप ब्लड शुगर कंट्रोल की दवा लेते हैं, तो नियमित सेवन से पहले डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि आंवला शुगर लेवल को प्रभावित कर सकता है।

गर्मी (Hot Body Type) वाले लोग : गर्मी वाले लोगों को तिल का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर की गर्मी बढ़ाता है। जिन लोगों को एलर्जी या स्किन पर दाने की समस्या होती है, उन्हें भी सावधानी बरतनी चाहिए।

 डायबिटीज़ के मरीज (Diabetes Patients) : डायबिटीज़ के मरीजों को गुड़ का सेवन बहुत सीमित मात्रा में ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें नैचुरल शुगर की मात्रा ज्यादा होती है। गुड़ को ज्यादा खाने से वजन बढ़ने और दांतों में दर्द या कीड़े जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

सर्दियों में शरीर को फिट रखने के लिए महंगे सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं, बस आंवला, तिल और गुड़ जैसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। ये न केवल आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे बल्कि सर्दियों की आम बीमारियों से भी सुरक्षा देंगे।
 

