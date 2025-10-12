सिर्फ 2 रुपये में दांतों के कीड़ों से छुटकारा! जानिए असरदार आयुर्वेदिक उपाय

नारी डेस्क : आज के समय में बहुत से लोग दांतों की सड़न और कीड़ों की समस्या से परेशान हैं। यह परेशानी धीरे-धीरे बढ़कर दांतों को कमजोर कर देती है, जिससे दर्द, बदबू और दांत टूटने तक की नौबत आ जाती है। अगर आप महंगे टूथपेस्ट और इलाज से परेशान हैं, तो जानिए यह सिर्फ 2 रुपये में असर दिखाने वाला घरेलू उपाय, जो आपके दांतों को कीड़ों से बचा सकता है।

दांतों में कीड़े लगने की मुख्य वजहें

गुटखा, तंबाकू और मीठे पदार्थों का अधिक सेवन

भोजन के बाद दांतों की सही सफाई न करना

अधिक चाय, कॉफी या सॉफ्ट ड्रिंक पीना

मुंह में बैक्टीरिया का जमा होना

इन कारणों से दांतों की ऊपरी परत (Enamel) धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगती है और दांत सड़ने लगते हैं।

आयुर्वेदिक घरेलू उपाय – 2 रुपये में मिलेगा असर

चूना (Calcium Lime) – 2 रुपये का

फिटकरी (Alum) – 2 रुपये की

विधि

एक चुटकी चूना और एक चुटकी फिटकरी को मिलाएं।

इसमें कुछ बूंदें पानी की डालकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें।

इस पेस्ट को टूथब्रश की मदद से दांतों पर लगाएं।

2 से 3 मिनट तक हल्के हाथों से ब्रश करें।

पानी से कुल्ला करें।

अगर आप यह प्रक्रिया सप्ताह में 2 से 3 बार करते हैं, तो कुछ ही दिनों में दांतों का दर्द और कीड़े खत्म होने लगेंगे।

उपयोग करने के फायदे

दांतों के कीड़े और सड़न से राहत

मुंह की बदबू और दर्द से छुटकारा

दांत बनेंगे सफेद और चमकदार

मसूड़ों की सूजन में भी राहत मिलेगी

सावधानी और जरूरी बातें

इस उपाय का अधिक इस्तेमाल न करें, नहीं तो दांतों की ऊपरी परत को नुकसान हो सकता है।

जिनके दांत बहुत संवेदनशील हैं, वे पहले डॉक्टर से सलाह लें।

बच्चों पर यह उपाय न अपनाएं।

उपाय करने के बाद हमेशा पानी से अच्छी तरह कुल्ला करें।

आयुर्वेदिक नुस्खे सस्ते होने के साथ-साथ असरदार भी होते हैं। चूना और फिटकरी का यह मिश्रण दांतों के कीड़ों को खत्म करने और उन्हें स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। हालांकि, दांतों की सेहत बनाए रखने के लिए नियमित ब्रश करना, मीठे पदार्थों का सेवन कम करना और दंत चिकित्सक से समय-समय पर जांच कराना जरूरी है।