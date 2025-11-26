12 साल के बच्चे ने मां के लिए करवाई थेरेपी, बोला- 'मम्मी पागल हो गई हैं', फिर सामने आया हैरान करने वाला सच

नारी डेस्क: एक 12 साल के बच्चे का हाल ही में अनुभव ऐसा सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। यह मामला साइकोलॉजिस्ट गायत्री रेड्डी के पास आया, जब एक 12 साल का लड़का अपनी मां की काउंसलिंग कराने उनके पास आया और बोला, “मेरी मम्मी पागल हो गई हैं।” शुरुआत में लगा मजाक, बाद में हुआ गंभीर मामला शुरुआत में साइकोलॉजिस्ट को लगा कि शायद बच्चा मजाक कर रहा है। लेकिन जब उन्होंने परिवार के साथ सेशन शुरू किया, तो मामला गंभीर साबित हुआ। परिवार उच्च-मध्य वर्ग का है और मेट्रो सिटी में रहता है।

बच्चे की बात सुनकर हुई हैरानी

सेशन के दौरान बच्चे ने बताया कि उसकी मम्मी घर के कामों में बार-बार मदद मांगती रहती हैं। मम्मी उन्हें और छोटे भाई को बार-बार निर्देश देती हैं कि प्लेट रखो, ऐसा करो, वो मत करो। पिता से भी मदद की उम्मीद रहती है।बच्चे को यह सब देखकर लगता है कि मम्मी के साथ कुछ सही नहीं है।

बच्चे का नजरिया: हाउसहेल्प से करवा सकती हैं मदद

साइकोलॉजिस्ट ने बच्चे से पूछा कि मम्मी की मदद करने में दिक्कत क्या है। बच्चे ने कहा कि मम्मी हाउसहेल्प से मदद ले सकती हैं, लेकिन हमसे बार-बार घर के काम करवाकर परेशान करती हैं। वह महसूस करता है कि यह ज्यादा दबाव बनाता है। बच्चे ने कहा कि जैसे पिता से ऑफिस का काम नहीं करवाया जाता, वैसे ही मम्मी से भी घर का काम नहीं करवाना चाहिए। लेकिन मम्मी बार-बार उसे और उसके भाई को कामों में निर्देश देती हैं, जिससे वह तनाव महसूस करता है।

भविष्य के लिए बच्चा सोच रहा है निर्णय

सेशन के अंत में बच्चा आगे कहता है कि जब वह बड़ा होकर शादी करेगा, तो पहले ही यह पूछ लेगा कि पत्नी घर के काम वह स्वयं संभालेगी या नहीं। अगर पत्नी ने मना कर दिया, तो वह शादी नहीं करेगा। साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि यह सुनकर उन्हें आश्चर्य हुआ और यह सोच समझने का विषय है कि आज की नई पीढ़ी घरेलू जिम्मेदारियों को कैसे देखती है। यह कहानी बताती है कि बच्चों की मानसिकता और उनके नजरिए को समझना कितना जरूरी है। छोटे बच्चे भी परिवार में जिम्मेदारियों और दबाव को समझते हैं और अपने तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख इंस्टाग्राम रील के आधार पर तैयार किया गया है। इसकी सटीकता और सत्यता की जिम्मेदारी लेखक या प्लेटफॉर्म नहीं लेता।