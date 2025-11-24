आज मौसम बड़ा बेईमान, कोई हसीना जब रूठ...  इन 10 Evergreen Songs को सुन धर्मेंद्र जी की यादों फिर करें ताजा

नारी डेस्क: बॉलीवुड स्टार्स या तो ही-मेन रहे हैं या फिर भावुक रोमांटिक। धर्मेंद्र ऐसे खास स्टार थे जिन्होंने आसानी से मर्दाना और भावुक दोनों तरह के रोल निभाए। उन्होंने बुरे लोगों की उतनी ही ताकत से धुनाई की, जितनी ताकत से उन्होंने अपनी हीरोइनों के लिए यादगार गाने गाए, जो अब क्लासिक बन गए हैं। धर्मेंद्र के 65 साल के शानदार करियर और 300 से ज़्यादा फिल्मों के 10 सबसे पॉपुलर गाने यहां दिए गए हैं:



1. "आज मौसम बड़ा बेईमान है": धर्मेंद्र ने 1973 में मोहम्मद रफी के गाए इस रोमांटिक गाने में मुमताज के साथ रोमांस किया, जिन्होंने एक्टर के करियर के कुछ बेहतरीन गानों को अपनी आवाज दी। 'आज मौसम...' नए प्यार की उम्मीद को दिखाता है। गीतकार आनंद बख्शी ने प्यार और नेचर को खूबसूरती से मिलाया है। धर्मेंद्र की जवानी को सलाम करते हुए, इस गाने का एक वर्शन करण जौहर की 2023 की फिल्म "रॉकी ​​और रानी की प्रेम कहानी" में भी था, जिसमें पुराने एक्टर धर्मेंद्र ने शबाना आज़मी के साथ रोमांस किया था।



2. "पल पल दिल के पास": किशोर कुमार का गाया यह खूबसूरत गाना 1973 की फिल्म "ब्लैकमेल" का है, जिसमें राखी का किरदार अपने लवर का लेटर पढ़ता है, जिसका रोल धर्मेंद्र ने किया था। लेटर में, धर्मेंद्र का किरदार कहता है कि वह हमेशा उसके दिल में रहती है। प्यार के इस प्यारे से इकरार के साथ हीरोइन धर्मेंद्र के बारे में सोचती है और वह सपनों में गाना गाता है।



3. "आप के हसीन रुख पे": धर्मेंद्र और माला सिन्हा इस ब्लैक एंड व्हाइट लव बैलेड में हैं, जिसे रफी ​​ने 1966 की फिल्म "बहारें फिर भी आएंगी" के लिए गाया था। शहीद लतीफ़ की डायरेक्ट की हुई इस फ़िल्म में गुरु दत्त लीड रोल करने वाले थे, लेकिन उनकी अचानक मौत के बाद धर्मेंद्र ने यह रोल किया। यह गाना, जो किसी के प्यार की खूबसूरती को बताता है, अंजान ने लिखा था।

4. "गर तुम भुला ना दोगे": रफ़ी ने धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर की 1969 की फ़िल्म "यकीन" के लिए इस गाने को यादगार आवाज दी थी। धर्मेंद्र और टैगोर पर फ़िल्माया गया यह गाना रफ़ी और धर्मेंद्र दोनों के फ़ैन्स के बीच पॉपुलर रहा। यह एक सॉफ्ट रोमांटिक गाना है जो सच्चे प्यार की ताकत और खूबसूरती के बारे में है।



5. "मैं जट यमला पगला: 1975 की फ़िल्म "प्रतिज्ञा" का यह गाना धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अजीत, जगदीप और मुकरी ने लीड रोल में किया था। यह गाना रफ़ी ने गाया है और म्यूज़िक लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल ने दिया है। नशे में धुत और बहुत खुश धर्मेंद्र यह जानकर खुशी से नाच रहे हैं कि उनके प्यार का बदला मिल गया है। एक्टर को दो बाएं पैरों वाला माना जाता था, लेकिन इस गाने में उनकी बिना किसी मेहनत के खुशी उनके डांसिंग स्किल्स पर भारी पड़ती है।



6. "ये दोस्ती हम नहीं": 1975 की रमेश सिप्पी की फ़िल्म "शोले" का मशहूर फ्रेंडशिप एंथम, जिसमें किशोर कुमार, मन्ना डे और आर. डी. बर्मन हैं, जय (अमिताभ बच्चन) और वीरू (धर्मेंद्र) की दोस्ती का सार दिखाता है। दोनों मजाक में एक साथ बाइक चलाते हैं और एकजुटता, वफादारी और भाईचारे का यह गाना गाते हैं।



7. "कोई हसीना जब रूठ जाती है": एक और पॉपुलर ट्रैक किशोर कुमार का गाया रोमांटिक गाना "शोले" वीरू (धर्मेंद्र) की बसंती (हेमा मालिनी) को जीतने की कोशिश को दिखाता है, जो उससे नाराज है।



8. "हम बेवफा हरगिज़ नहीं थे": किशोर कुमार ने धर्मेंद्र और ज़ीनत अमान की 1978 की बाइलिंगुअल इंडो-अमेरिकन फ़िल्म "शालीमार" के लिए यह उदास गाना गाया था। फ़िल्म में "मेरा प्यार शालीमार" जैसे कई और पॉपुलर गाने थे, लेकिन अफ़सोस और ग़लतफ़हमियों के बारे में यह गाना आज भी पॉपुलर है।



9. "अब के सजन सावन में": शर्मिला टैगोर और धर्मेंद्र पर फ़िल्माया यह गाना, लता मंगेशकर ने गाया है और यह 1975 की फ़िल्म "चुपके चुपके" का है। यह गाना तब आता है जब टैगोर का किरदार अपने परिवार के साथ बैठकर धर्मेंद्र के लिए गाता है और अपना रोमांस छिपाता है। गाने में धर्मेंद्र और टैगोर की मज़ेदार केमिस्ट्री इसे यादगार बनाती है।



10. "जानेमन जानेमन": 1976 में आई अमोल पालेकर की फ़िल्म "छोटी सी बात" में, धर्मेंद्र और उनकी लेडी लव हेमा मालिनी, आशा भोसले के गाए गाने में एक प्यारे से कैमियो में दिखे। पालेकर कपल की एक फिक्शनल फ़िल्म देखते हैं और बाद में अपनी लव इंटरेस्ट (विद्या सिन्हा) को हीरोइन के तौर पर इमेजिन करते हैं। हालांकि उन्हें अक्सर फ़िल्ममेकर ऋषिकेश मुखर्जी की फ़िल्मों में एक एक्शन स्टार की उनकी पॉपुलर इमेज के उलट कास्ट किया गया, डायरेक्टर ने अपनी दो दूसरी फ़िल्मों -- "गुड्डी" और "छोटी सी बात" में भी एक्टर की स्टार पावर का इस्तेमाल किया। दोनों फ़िल्मों में, धर्मेंद्र ने एक स्टार के तौर पर कैमियो किया।

