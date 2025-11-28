02 DECTUESDAY2025 8:49:27 PM
धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में क्यों नहीं पहुंचीं हेमा मालिनी? सामने आई चौंकाने वाली वजह

  • Edited By Monika,
  • Updated: 28 Nov, 2025 03:26 PM
धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में क्यों नहीं पहुंचीं हेमा मालिनी? सामने आई चौंकाने वाली वजह

नारी डेस्क : बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद गुरुवार को मुंबई में उनकी प्रेयर मीट आयोजित की गई। इस मौके पर इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। रेखा, सलमान खान, आर्यन खान, अमीषा पटेल, सोहा अली खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा, नेहा धूपिया, अंगद बेदी और सिंगर सोनू निगम ने पहुंचकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। सोनू निगम ने धर्मेंद्र के लोकप्रिय गाने गाकर माहौल को भावुक कर दिया।

हेमा मालिनी और बेटियां क्यों नहीं आईं?

धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां ईशा और अहाना देओल इस प्रेयर मीट में नजर नहीं आईं। इसके बजाय हेमा मालिनी ने अपने घर पर ही एक अलग शोकसभा का आयोजन किया। सोशल मीडिया पर यह अटकलें तेजी से फैल गईं कि सनी देओल और उनके परिवार ने हेमा मालिनी को प्रेयर मीट में आमंत्रित नहीं किया था। इसी कारण ‘ड्रीम गर्ल’ ने अपने घर पर ही अलग श्रद्धांजलि सभा रखने का निर्णय लिया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि किसी भी पक्ष की ओर से नहीं की गई है।

प्रेयर मीट में कौन-कौन पहुंचे?

धर्मेंद्र की आधिकारिक प्रेयर मीट में देओल परिवार सनी देओल, बॉबी देओल और अन्य रिश्तेदार मौजूद रहे। इसके अलावा कई सितारे श्रद्धांजलि देने पहुंचे, जिनमें शामिल थे रेखा, सलमान खान, आर्यन खान, अमीषा पटेल, सोहा अली खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा, नेहा धूपिया, अंगद बेदी और सोनू निगम। वहीं, हेमा मालिनी के घर आयोजित शोकसभा में महिमा चौधरी, सुनीता आहूजा और यशवर्धन आहूजा को देखा गया।

परिवार की संरचना और विवाद की भूमिका

धर्मेंद्र ने 1980 में हेमा मालिनी से दूसरी शादी की थी। पहली पत्नी प्रकाश कौर से उनके चार बच्चे सनी, बॉबी, अजीता और विजेता देओल हैं। हेमा मालिनी से उनकी दो बेटियां ईशा और अहानाहैं। हेमा मालिनी और देओल परिवार की दूरी को लेकर पहले भी चर्चा होती रही है, ऐसे में दो अलग-अलग प्रेयर मीट आयोजित होने से सोशल मीडिया पर परिवारिक संबंधों को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं।

सोशल मीडिया पर चर्चा तेज

हेमा मालिनी का प्रेयर मीट से दूर रहना और अलग शोकसभा करना सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। प्रशंसक और बॉलीवुड जगत धर्मेंद्र के निधन से गहरे सदमे में हैं। दो अलग-अलग श्रद्धांजलि सभाएँ होने के कारण यह पूरा मामला और भी सुर्खियों में आ गया है।
 

