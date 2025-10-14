15 OCTWEDNESDAY2025 2:26:19 PM
Nari

हड्डियों को कमजोर करता है सफेद पानी, White Discharge का घर पर करें इलाज तुरंत मिलेगा आराम

  • Edited By Vandana,
  • Updated: 14 Oct, 2025 09:01 PM
हड्डियों को कमजोर करता है सफेद पानी, White Discharge का घर पर करें इलाज तुरंत मिलेगा आराम

नारी डेस्कः महिलाओं में सफेद पानी (व्हाइट डिस्चार्ज / ल्यूकोरिया) की समस्या बहुत आम है लेकिन अगर यह लगातार या ज़्यादा मात्रा में होता है तो यह कमजोरी, खुजली, थकान और संक्रमण का कारण बन सकता है। इसके चलते महिलाओं को कमजोरी महसूस होती है और हड्डियां भी कमजोर होने लगती है। इसका इलाज सिर्फ दवा से नहीं, बल्कि खानपान और घरेलू उपायों से भी पूरी तरह संभव है। आइए जानते हैं कि सफेद पानी की समस्या को ठीक करने के लिए महिलाएं क्या खाएं और किन चीजों से परहेज करें। 

सफेद पानी आने के मुख्य कारण

हार्मोनल असंतुलन
गुप्त संक्रमण (Vaginal infection)
कमजोरी या एनीमिया
तनाव और नींद की कमी
ज़्यादा देर गीले कपड़े पहनना या साफ-सफाई की कमी
शरीर में गर्मी या सूजन

यह भी पढ़ेंः आंखों के लिए सबसे बेस्ट सब्जी, Liver के लिए वरदान है इसका जूस, कोई Tonic खाने की जरूरत नहीं

सफेद पानी की समस्या में क्या खाएं (घर के नुस्खे और भोजन)

सफेद पानी की समस्या को ठीक करने के लिए महिलाएं मेथी दाना, आंवला, दही, तुलसी, और बादाम जैसे खाद्य पदार्थ ज़रूर शामिल करें। इनसे शरीर का हार्मोन संतुलन ठीक होता है, संक्रमण घटता है और योनि की सेहत बनी रहती है। इन घरेलू चीज़ों से शरीर अंदर से मजबूत होता है और संक्रमण कम होता है:

मेथी दाना पानी

1 चम्मच मेथी दाना रातभर भिगोकर सुबह उबालें, और खाली पेट पिएं। यह हार्मोनल बैलेंस ठीक करता है और सफेद पानी रोकता है।

तुलसी और शहद

तुलसी का रस 1 चम्मच + शहद 1 चम्मच दिन में दो बार लें। यह संक्रमण को खत्म करता है और योनि को साफ रखता है।

आंवला (Indian Gooseberry)

1 चम्मच आंवला पाउडर गुनगुने पानी या शहद के साथ लें। यह विटामिन C से भरपूर है, शरीर को ठंडक देता है और योनि की दीवारों को मजबूत बनाता है।

दही (Curd / Yogurt)

रोज़ाना 1 कटोरी ताज़ा दही खाने से अच्छी बैक्टीरिया (Probiotics) बढ़ते हैं, जो संक्रमण से बचाते हैं।

बादाम और मिश्री

5 भीगे हुए बादाम सुबह खाएँ और साथ में थोड़ा मिश्री लें। यह शरीर की कमजोरी दूर करता है और सफेद पानी को धीरे-धीरे कम करता है।

त्रिफला चूर्ण

रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लें। यह शरीर से विषाक्त पदार्थ (Toxins) निकालता है और पाचन सुधारता है।

केला और घी

रोज़ाना 1 केला + 1 चम्मच देसी घी खाने से योनि की नमी संतुलित रहती है और संक्रमण कम होता है।

सफेद पानी में किन चीज़ों से परहेज़ करें

बहुत ज़्यादा मसालेदार या तली हुई चीज़ें
ठंडे पेय या बर्फ
चीनी, मैदा, और जंक फूड
बहुत ज़्यादा चाय-कॉफी
गीले कपड़े देर तक पहनना

अतिरिक्त घरेलू उपाय

गुलाब जल + नीम पानी से बाहरी सफाई करें (गुनगुना पानी मिलाकर)।
कपास के सूती कपड़े पहनें, ताकि हवा लगती रहे।
रोज़ाना कम से कम 8–10 गिलास पानी पीएं।
योग में सुप्त बद्धकोणासन और मंडूकासन इस समस्या में बहुत लाभदायक हैं।
अगर सफेद पानी बार-बार आ रहा हो तो डॉक्टर से जांच कराएं क्योंकि यह फंगल या बैक्टीरियल इंफेक्शन भी हो सकता है।
कभी-कभी थायरॉइड या एनीमिया जैसी बीमारियां भी इसका कारण होती हैं।

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it