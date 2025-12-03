08 DECMONDAY2025 10:43:57 PM
दूध से ज्यादा कैल्शियम लिए बैठी ये 7 चीजें, हड्डियां बनेंगी स्टील जैसी! डॉक्टर भी करते हैं सलाह

  Edited By Priya Yadav,
  Updated: 03 Dec, 2025 09:51 AM
 नारी डेस्क:  उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कैल्शियम का लेवल धीरे-धीरे कम होने लगता है, लेकिन महिलाओं में यह गिरावट और तेज होती है। 30 की उम्र के बाद हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है, और मेनोपॉज के बाद यह प्रक्रिया दोगुनी हो जाती है। इसी वजह से उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की कमजोरी और फ्रैक्चर का खतरा अधिक होता है। कैल्शियम की कमी सिर्फ हड्डियों को कमजोर नहीं करती बल्कि शरीर में दर्द, दांतों की कमजोरी, थकान और मांसपेशियों में खिंचाव जैसी समस्याएं भी पैदा करती है। ऐसे में 30 के बाद सही डाइट चुनना बेहद जरूरी हो जाता है।

रागी – दूध से भी ज्यादा कैल्शियम का खज़ाना

रागी को कैल्शियम का नेचुरल पावरहाउस माना जाता है। 100 ग्राम रागी में करीब 350 mg कैल्शियम होता है, जो दूध से अधिक है। यह खासकर उन महिलाओं के लिए बेहद फायदेमंद है जिनमें कैल्शियम का अवशोषण कम होता है। बेहतर नतीजों के लिए स्प्राउटेड या फर्मेंटेड रागी के आटे का इस्तेमाल करें। इससे शरीर आसानी से कैल्शियम हासिल कर पाता है।

सरसों का साग – सर्दियों में हड्डियों की मजबूती

सर्दियों में मिलने वाला सरसों का साग सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि हड्डियों के लिए भी बहुत ताकतवर है। 100 ग्राम सरसों के साग में 200 mg कैल्शियम पाया जाता है। यह बोन डेंसिटी बढ़ाने में मदद करता है और महिलाओं में होने वाले जोड़ों के दर्द को भी कम करता है। मेनोपॉज के बाद महिलाओं को इसे डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए।

तिल – छोटी सी चीज, बड़े फायदे

तिल को प्राचीन समय से हड्डियों की मजबूती का शानदार स्रोत माना गया है। 1 टेबलस्पून तिल में 80 mg कैल्शियम होता है। रोजाना तिल खाने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं, जोड़ों का दर्द कम होता है और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा भी घटता है। इसे हल्का रोस्ट करके खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है।

अमरंथ सीड्स (राजगिरा) – नवरात्रि का सुपरफूड

राजगिरा न सिर्फ व्रत का खाना है बल्कि महिलाओं के लिए सुपरफूड है। 100 ग्राम अमरंथ सीड्स में 160 mg कैल्शियम मिलता है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम कैल्शियम को हड्डियों में जमा करने में मदद करता है, जिससे वे मजबूत और लचीली बनती हैं। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर लाभदायक है जिन्हें हड्डियां कमजोर होने का डर रहता है।

सोयाबीन – प्रोटीन + कैल्शियम की डबल ताकत

सोयाबीन महिलाओं के लिए वरदान है क्योंकि इसमें कैल्शियम और प्रोटीन दोनों भरपूर होते हैं। एक कप सोयाबीन में लगभग 175 mg कैल्शियम मिलता है। इसे रातभर भिगोकर सुबह पकाकर खाने से शरीर इसे आसानी से पचा लेता है। यह हड्डियों की कमजोरी दूर करने और मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है।

मोरिंगा (सहजन की पत्ती) – नेचुरल कैल्शियम बूस्टर

मोरिंगा की पत्तियाँ पोषण का खजाना हैं और इसमें कैल्शियम की मात्रा काफी ज्यादा होती है। 100 ग्राम मोरिंगा में 380 mg कैल्शियम पाया जाता है। यह हड्डियों को मजबूत करने, सूजन कम करने और बोन डेंसिटी बढ़ाने में बेहद मददगार है। इसे सब्जी, पाउडर या सूप के तौर पर खाया जा सकता है।

भिंडी – कैल्शियम का आसान और स्वादिष्ट स्रोत

भिंडी देखने में भले ही साधारण लगती हो, लेकिन इसमें भरपूर कैल्शियम मिलता है। 100 ग्राम भिंडी में करीब 90 mg कैल्शियम होता है। यह शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाती है और हड्डियों को कमजोर होने से बचाती है। इसे नियमित डाइट में शामिल करने से जोड़ों की समस्याएँ भी कम होती हैं।

सावधानी और डॉक्टर की सलाह जरूरी

कैल्शियम से भरपूर चीजें हड्डियों को मजबूत बनाती जरूर हैं, लेकिन किसी भी तरह की समस्या, दर्द या कमी महसूस होने पर डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है।  

