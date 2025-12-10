किडनी फेल, High BP और हड्डियों का टूटना... इस चीज़ से हो सकती है ये सारी समस्याएं!

नारी डेस्क: किडनी फेल, High बीपी और हड्डियों का कमजोर होना, ये सभी समस्याएं अब आम हो चुकी हैं और इनका मुख्य कारण अक्सर हमारी जीवनशैली और खानपान की गलत आदतें हैं। खासकर, अत्यधिक नमक का सेवन इन समस्याओं को जन्म दे सकता है। नमक हमारे शरीर में सोडियम का स्तर बढ़ाता है, जिससे किडनी पर दबाव पड़ता है, बीपी बढ़ता है और हड्डियों में कमजोरी आ सकती है। यह बिना किसी चेतावनी के शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हमें अपने खानपान में नमक की मात्रा पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। इस लेख में हम नमक के अधिक सेवन से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जानेंगे और इसके सेवन को सीमित करने के तरीके भी बताएंगे।

किडनी पर प्रभाव

नमक का अत्यधिक सेवन किडनी पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। किडनी शरीर से अतिरिक्त सोडियम और पानी को बाहर निकालने का काम करती है। अगर शरीर में ज्यादा सोडियम होता है तो किडनी को अतिरिक्त काम करना पड़ता है, जिससे किडनी की कार्यक्षमता कमजोर हो जाती है। लंबे समय तक ज्यादा नमक खाने से किडनी फेल होने का खतरा बढ़ सकता है। यह स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब व्यक्ति पहले से ही किडनी रोग से ग्रसित हो।

ब्लड प्रेशर (बीपी) में वृद्धि

नमक का अत्यधिक सेवन रक्तचाप को बढ़ा सकता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन की समस्या उत्पन्न होती है। सोडियम का शरीर में अधिक सेवन रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर देता है, जिससे रक्त का दबाव बढ़ जाता है। यह स्थिति धीरे-धीरे दिल और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकती है। उच्च रक्तचाप से दिल का दौरा, स्ट्रोक, और अन्य गंभीर समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है।

कमजोर हड्डियां

नमक का अधिक सेवन हड्डियों के लिए भी हानिकारक हो सकता है। अगर शरीर में सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है तो यह कैल्शियम के अवशोषण को प्रभावित कर सकता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कमजोर हड्डियां टूटने का खतरा बढ़ाती हैं, और लंबी अवधि तक इस तरह की समस्या से ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर बीमारी का खतरा हो सकता है।

दिल और मस्तिष्क पर प्रभाव

नमक का अधिक सेवन दिल और मस्तिष्क पर भी नकारात्मक असर डाल सकता है। अधिक नमक खाने से दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है, और दिल की बीमारियां बढ़ सकती हैं। इसी प्रकार, मस्तिष्क में भी रक्त का प्रवाह प्रभावित हो सकता है, जिससे मानसिक समस्याएं जैसे डिमेंशिया और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है।

पानी की रिटेंशन (Water Retention)

नमक शरीर में पानी की अधिकता भी पैदा करता है। अधिक नमक खाने से शरीर में पानी की रिटेंशन की समस्या हो सकती है, जिससे शरीर में सूजन (स्वेलिंग) बढ़ जाती है। यह विशेष रूप से पैरों, हाथों और चेहरे पर देखा जा सकता है। इसके अलावा, यह किडनी पर भी दबाव डालता है, जिससे किडनी रोग की संभावना बढ़ जाती है।

नमक का सही सेवन

नमक का सेवन करना हमारी जीवनशैली का हिस्सा है, लेकिन इसे संतुलित मात्रा में ही खाना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि एक व्यक्ति को रोजाना 5 ग्राम से ज्यादा नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। ज्यादा नमक खाने से शरीर में सोडियम का स्तर बढ़ सकता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके अलावा, अगर आप पहले से किडनी या दिल की समस्याओं से ग्रस्त हैं, तो नमक का सेवन और भी कम करना चाहिए।

नमक को सीमित करने के उपाय

प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड से बचें: आजकल बाजार में तैयार खाने का सामान जैसे चिप्स, बिस्कुट, सॉस, आदि में अत्यधिक नमक होता है। इन्हें कम से कम खाने की कोशिश करें।

स्वस्थ खाना खाएं: घर का बना खाना ज्यादा फायदेमंद होता है, जिसमें आप अपने स्वाद के अनुसार नमक की मात्रा नियंत्रित कर सकते हैं।

नमक के विकल्प का उपयोग करें: आप नमक की जगह अन्य मसालों जैसे हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन, अदरक आदि का उपयोग कर सकते हैं। यह स्वाद तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही शरीर के लिए भी फायदेमंद होंगे।

नमक के सेवन की मात्रा पर ध्यान रखें: अपने दिन-प्रतिदिन के आहार में नमक की मात्रा को सीमित करें और ध्यान रखें कि आप ज्यादा नमक न खा रहे हों।

पानी पीने की आदत डालें: अधिक नमक खाने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है, इसलिए पर्याप्त पानी पीना बहुत जरूरी है। यह शरीर से अतिरिक्त सोडियम निकालने में मदद करेगा।

नमक का अत्यधिक सेवन हमारे शरीर पर कई तरह से प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। यह किडनी की समस्या, उच्च रक्तचाप, कमजोर हड्डियां, और दिल व मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियों का कारण बन सकता है। इसलिए हमें नमक का सेवन संतुलित और नियंत्रित मात्रा में करना चाहिए, ताकि हम इन समस्याओं से बच सकें। स्वस्थ जीवनशैली के लिए सही आहार और संतुलित नमक का सेवन बहुत जरूरी है।



